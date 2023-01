Una comunidad mapuche ya cuenta con una cancha de fútbol de césped sintético

El mandatario provincial indicó que la flamante cancha “no es un hecho aislado” y aseguró que “en la provincia de Neuquén hay integración cultural y hay familia. Nosotros no nos enfrentamos como enemigos, nosotros construimos soluciones, construimos en el diálogo acuerdos y consensos que son los que se van a ir traspasando de generación en generación”.

Anunció la construcción una cancha de fútbol sintético junto a la escuela secundaria y aseguró que se inaugurará este año. “Es una prioridad, porque comprometimos a cada comunidad de darle esa infraestructura. Forma parte de la integración que promovemos y fortalecemos, defendemos y apuntamos: cultural, sanitaria, educativa, laboral, en el desarrollo turístico”, detalló.

También recordó el trabajo llevado adelante desde las comunidades para enfrentar la pandemia del Covid y agregó: “Luego nos tocó ponernos de pie, levantarnos, empezar a caminar y a hacernos cargo de un montón de cosas que no habíamos podido concretar en la pandemia y se habían postergado, como esta cancha de fútbol sintético, como la necesidad de esta obra fundamental y decisiva que se está desarrollando para poner en valor la cuenca de Ruca Choroi, poniendo la provisión de la bomba y del desarrollo de agua potable y agua para riego que permita reactivar el desarrollo productivo de toda esta zona”. “Para eso hasta un puente tuvimos que traer y no podemos menos que destacar y agradecer el trabajo del Ejército Argentino”, señaló.

Gutiérrez anticipó que este sábado se inaugurará la provisión de agua potable en la comunidad Aucapán y repasó otras obras de integración como la electrificación del paraje San Ignacio y el tendido de fibra óptica en Aluminé, que próximamente llegará a Villa Pehuenia. Destacó también la fuerte inversión en conectividad vial de la zona.

En el acto oficial señaló que “volvimos a dar un paso, que marca un antes y un después. Hoy (por ayer) la provincia del Neuquén es ejemplo del desarrollo del país y la integración. Nos enorgullece que provincia tiene protocolo de consulta libre previa e informada”. Dijo que “habrá de establecer los procedimientos para resguardar los derechos, estableciendo las responsabilidades y las obligaciones, los plazos, pero siempre abriendo la puerta de par en par a la participación ciudadana y al fortalecimiento institucional”.

Gutiérrez- cancha césped sintético- comunidad mapuche- 2.jpg Gentileza

En palabras expresadas ante miembros de la comunidad, agradeció “por todas las enseñanzas y porque nos han hecho sentir, una y otra vez, parte integrante. Yo me he sentido particularmente muy a gusto con toda esta zona en particular y con la integración intercultural”.

Por su parte, el intendente de Aluminé, Gabriel Álamo señaló que se trata de “un día histórico y de fiesta para quienes vivimos en el departamento Aluminé y en la provincia”. Destacó la importancia de haber logrado “una cancha de césped sintético en una comunidad mapuche en la cuenca de Ruca Choroi, en la comunidad del lonco Daniel Salazar”.

“Me siento orgulloso por ser una pequeña parte de todo este proceso que hemos transitado juntos en el departamento con todas las comunidades, el Consejo Zonal Pehuenche, el municipio de Villa Pehuenia y el municipio de Aluminé”, dijo Álamo y aseguró que no sería posible sin la “firme y contundente decisión política del gobernador Omar Gutiérrez, que ha mostrado hoy, una vez más, que esto es el reflejo de la coherencia y de la igualdad de oportunidades”.

“Ya tenemos nuestra cancha de Aluminé y ahora una aquí en la cuenca. Estamos felices de compartir este momento, sabiendo que cada uno desde el lugar que nos toca trabajamos en este eje de desarrollo del departamento que es la interculturalidad”, concluyó.

El lonco de la comunidad Hingueihual, Daniel Salazar expresó: “Sabemos que es la primera cancha en una comunidad mapuche y agradecemos la decisión del señor gobernador”.

El paraje Epu Pehuén se encuentra localizado 14 kilómetros al oeste de Aluminé, sobre la ruta provincial N° 18. La cancha estará ubicada frente al salón comunitario de la comunidad Hingueihual y permitirá desarrollar encuentros deportivos con otras localidades de la provincia.