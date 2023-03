Una docente sufrió una brutal golpiza y quedó casi inconsciente

“Le decía a mi mamá que los golpes se sanan y los hematomas se van, pero el trauma psicológico después de que te arrastren cuatro metros y casi te maten, no se va nunca”, señaló la víctima en diálogo con Nuevo Diario.

Ante la situación y para evitar incidentes, el padre de la docente quiso interceder, pero el hombre amenazaba a todos con un cuchillo mientras gritaba “violación o muerte”.

docente golpiza Santiago del Estero

El primer golpe provocó que Sayago quedara casi inconsciente. Luego continuó golpeándola en el suelo, dejándola tirada sobre un charco de sangre.

“Los vecinos intervinieron, sino no iba a estar aquí. Hoy puedo contarlo gracias a ellos”, expresó Sayago y agregó: “No quiero que esto se quede así. No quiero morir, pensé que me iba a matar. Cuando el médico me examinó, me dijo que si hacía un poco más de presión en mi cabeza, tocaba el cerebro y me mataba”.

La mujer fue rescatada por sus padres y rápidamente trasladada al hospital zonal de Añatuya, en donde los médicos debieron realizarle seis puntos de sutura en la cabeza. Luego de los exámenes pertinentes, se determinó que presentaba politraumatismo de cráneo y fracturas en las costillas.

Verónica se recupera día a día de las graves lesiones que el agresor le causó sin motivo alguno. Mientras la familia del acusado lo defiende y amenazan a la víctima y a sus familiares.

La damnificada radicó la denuncia penal correspondiente en la sede de la Comisaría Comunitaria Nº41 de Añatuya por el delito de lesiones en contra del agresor.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Añatuya, a cargo del doctor Ezequiel Bustamante, quien dispuso una serie de medidas judiciales a seguir en las próximas horas por parte de los uniformados.