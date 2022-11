Una enfermera lleva cuatro meses desaparecida y sospechan que su inquilino la mató

La mujer vivía sola en una casa de la calle Ecuador al 1600. Era insulinodependiente y conocida por todos los vecinos del barrio Pueblo Diamante, quienes solían verla barrer la vereda a diario. Lo cierto es que, desde hace casi cuatro meses no se sabe nada de ella, pero el rastro de unas manchas de sangre que fueron limpiadas en su vivienda reforzó la hipótesis de un homicidio.

Casa de la enfermera desaparecida en Mendoza.

Con los nuevos elementos probatorios, el fiscal de la causa, Javier Giaroli, imputó por homicidio simple y hurto a Albornoz, que pasó a ser el principal sospechoso por la desaparición.

Según testimonios que forman parte del expediente, la mujer no tenía buena relación con el detenido ni con su pareja, que en junio se habían instalado en un departamento ubicado en el fondo de la propiedad. Testigos contaron que la enfermera les tenía miedo y hasta su desaparición buscaba desalojarlos.

“Esto se corrobora con una llamada que ella hace al 911 donde da esa fecha; y que la situación se había tornado muy violenta con estos inquilinos. Y que incluso había acordado devolverle el dinero que le había pagado, con tal de que se fuera del departamento”, mencionó Giarioli en declaraciones a la prensa local.

Enfermera desaparecida en Mendoza.

La hermana de la enfermera, la otra sospechosa

Otra línea de investigación involucra a una hermana de la mujer desaparecida. Ocurre que la denuncia de la desaparición de la mujer recién fue realizada el 1 de noviembre. Es decir, casi cuatro meses después de que no hubo más rastros de Chávez. “La familia está siendo investigada ya que la excuñada manifestó que la hermana de Chávez habría realizado la denuncia meses atrás, y esto no consta en ninguna dependencia policial”, retomó Sánchez. “A partir de este pedido de la excuñada, el personal tomó conocimiento que esta persona estaría faltando desde algunos meses y que no había ninguna denuncia previa para realizar alguna medida. Desde entonces comenzó la investigación”, continuo el jefe Distrital.

Hace una semana, la ex cuñada de Chávez se presentó a una comisaria de la zona para averiguar cómo continuaba la investigación por la desaparición de mujer. Allí fue cuando las autoridades se percataron de que no había pedido de búsqueda de paradero sobre ella.

“Todas las sospechan iban dirigidas hacia esta hermana, por esta actitud de haber mentido, haber aducido que había hecho una denuncia por paradero y no la había hecho”, especificó Giarioli. “A ello se agrega que ingresó al domicilio de la víctima y contaminó la escena del crimen limpiando y descartando muchos elementos de interés para la causa”, amplió.

Además, el investigador destacó que existía una disputa entre ambas hermanas por la sucesión de esa vivienda, “y en caso de pasarle algo a la señora Chávez, la hermana era la única heredera”.

Sin embargo, el fiscal remarcó que “existen sospechas más marcadas” sobre el inquilino detenido. Además de las huellas obtenidas en la vivienda de Chávez, se encontraron pertenencias de la enfermera en la unidad que ocupaba Albornoz y vecinos afirmaron en sede judicial que tanto el detenido como su pareja abandonaron la vivienda casi en simultáneo con la desaparición.