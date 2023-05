Una escuela rural quiere conservar los talleres para 300 estudiantes

Oliva se ha sumado al reclamo en primera instancia para asegurar la continuidad de los talleres pero además para conservar una actividad curricular histórica del establecimiento. “A mitad del año pasado, y ahora desde el comienzo de las clases, la dirección de nivel y la supervisión han decidido de manera arbitraria el cierre de los talleres que se dan en contraturno. Ellos no van a avalar que se continúe en contraturno dando los talleres. Según manifiestan es por una cuestión de seguros. Que, aparentemente, el seguro que paga el Consejo Provincial de Educación por la cobertura de los niños, no estaría cubriendo la extensión horaria”. Agregó que “el tema es que esta extensión horaria está avalada desde el año 1984 por la resolución número 300, si no mal recuerdo, del Consejo de Educación de ese entonces, y esta medida nunca fue ni derogada ni modificada. En la región, desconozco si en otras partes de la provincia hay esta modalidad, había tres escuelas con esta modalidad de horario extendido no son de jornada completa, son de jornada extendida y las han ido cerrando paulatinamente Una estaba en Loncopué y dos había aquí en Las Lajas. Una de ellas era la escuela 279 del barrio Las Lajitas, que si bien no quitaron los talleres, los metieron dentro del horario normal”.