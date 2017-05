Una estrella del Real Madrid la tiene entre ceja y ceja

¿La sorpresa? Es que Cristiano Ronaldo no quedó al margen de los festejos de la rubia. El delantero del Real Madrid fue uno de los usuarios -de los más de 138 mil- que vieron la transmisión en vivo de Sol a través de la red social.

“Cristiano Ronaldo vio mi vivo. Me morí... mañana no voy a @sportia jajajaja”, escribió la joven en su cuenta de Twitter. No es la primera vez que el futbolista portugués “stalkea” a una de las figuras del “Bailando 2017”. Desde abril el goleador le pone “likes” a algunas fotos de la blonda.

Embed Cristiano Ronaldo vio mi vivo. Me morí... mañana no voy a @sportia jajajaj — Maria Sol Perez (@SolPerez) 1 de mayo de 2017

En crecimiento: La joven es una de las figuras más buscadas por los medios chimenteros.

Cena íntima

Por otro lado, la diosa argentina realizó una seductora propuesta idea por ella misma. “Tenía ganas de hacer algo para agradecerle a la gente, es complicado llegar a esa cifra. Quería regalarles algo porque me eligen, me escriben todas las mañanas”, explicó la joven a Primicias Ya sobre su inusual sorteo.

“¡Se viene el millón! ¿Qué quieren que sortee? ¡¿Se animan a una cena conmigo?!”, escribió la modelo en Twitter, y rápidamente se lleno de comentarios: “Aunque la comida sean panchos sin aderezos ¡sería la mejor cena del mundo!”; “¡Sería un sueño hecho realidad!”; “¡Sí y yo la pago donde quieras! ¡En cualquier lugar me moriría!” y “¿Cena con vos, bombona? ¡Sí, quiero!”, fueron algunos de los comentarios de la platea masculina.

Aprovechando la novedad, Lizy Tagliani también hizo una extraña promesa para cuando ella llegue al millón de seguidores en Twitter (actualmente tiene 928.398 fanáticos). “Cuando llegue al millón de seguidores voy a poner una foto de culo, así bajo a cero de nuevo”, anunció la peluquera con la cuota de humor que la caracteriza.