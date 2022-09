Una ex Bake Off fue a la pastelería de Betular y se quejó de los precios

Damián Betular es uno de los pasteleros más reconocidos en la Argentina. Su participación en los realities de Telefe como Bake Off y MasterChef Celebrity le dieron aún mayor popularidad. Ahora, lejos de la televisión, está enfocado al 100 por ciento con su nuevo proyecto gastronómico, pero ya hubo quejas de quienes fueron a probar sus delicias.

La elección de Julia Debicki como líder del grupo de trabajadores del lugar en Villa Devoto generó polémica, pero más el precio de los productos que ofrece en su local. Claro que las críticas no tardaron en llegar y si bien quien lo hizo lo habría hecho a modo de broma, lo hizo al fin.

Embed Ayer fui a lo de Betular. Muy rico todo igual pic.twitter.com/R06R7cwHRu — Pawsi (@paubakeoff) September 7, 2022

Claro que después, aclaró, para no generar polémica (tarde, por supuesto) "Ayer fui a lo de Betular. Muy rico todo igual". Minutos más tarde, sumó otro dato que deja bien parado a Damián Betular: "Igual hablando en serio salvo cosas muy puntuales, el precio no es una locura. De hecho, todo lo que es laminados está super bien para la calidad. El problema soy yo que no vivo de rentas".

Embed Igual hablando en serio salvo cosas muy puntuales el precio no es una locura. De hecho todo lo que es laminados está super bien para la calidad. El problema soy yo que no vivo de rentas. — Pawsi (@paubakeoff) September 7, 2022

No es la primera vez que Damián fue cuestionado por los precios y, es por ello, que salió a explicar que los valores están conectados con la materia prima, el empaque de cada producto y los impuestos.

Los precios de la pastelería de Betular

La carta es extensísima y muy variada en cuanto a los precios que se filtraron y sorprendieron a los seguidores de Betular. El lugar cuenta con una heladera de más de 15 metros de largo en donde se pueden ver los macarons, chocolates, trufas, minitortas, tortas, panes artesanales y facturas.

En cuanto a los precios de las tortas, están las petit gateaux ($1100 cada una o 9 unidades $8500) y tortas XL (entre los $8500 y los $9500). Hazelnut, carrot cake, choco 70%, manzana y canela, chocolate y avellanas, fraisier, son algunas de las tantas variedades.

Damian Betular nuevo local interno 4.jpg

Otro de los sectores más concurridos por quienes ya conocieron el lugar es la chocolatería. Cada unidad cuesta $900, las tabletas de chocolate vienen de chocolate blanco con pistachos; chocolate con leche con avellanas; chocolate con nueces pecan caramelizadas; chocolate amargo con almendras. Las cookies de maní y dulce de leche a pistacho y frambuesa tienen un valor un poco alto, $1200 cada una.