Una familia aislada con tuberculosis pide ayuda para comer y alquilar

Al escuchar este comentario, los profesionales de salud hicieron los exámenes que confirmaron que había contraído la tuberculosis. “Me mandaron para casa con mi hijo recién nacido y me dijeron que me iban a contactar para hacer un tratamiento, pero nadie me llamó”, aseguró Berenice.

Con el paso de los días su salud comenzó a deteriorarse, de manera que, sabiendo que era peligroso que permanezca en espacios cerrados como el transporte público, se fue caminando desde su casa en el barrio Hipódromo hasta el hospital Heller, ya que tenía un fuerte dolor en el pecho. “Cuando me hicieron los estudios vieron que la enfermedad había avanzado muy rápido, así que decidieron hacerle los exámenes a mi marido y él también dio que tenía tuberculosis”, relató.

Entregaron en todo el país equipamiento para mejorar la detección de tuberculosis.

Jorge presentaba síntomas desde hacía varias semanas, pero cuando iba al hospital le decían que podían ser indicios de ataques de pánico. “Es raro porque siempre me hicieron estudios, radiografías y nunca salió qué tenía”, explicó el hombre a LMN.

En la última semana, la salud de Jorge también presentó signos de desmejoramiento. El hombre es plomero y gasista. Se desmayó un día mientras trabajaba en la casa de un cliente. "El señor que me había contratado me llevó al hospital Castro Rendón. Una doctora me hizo todos los estudios y me consultó si era contacto estrecho de alguien con tuberculosis, se dio cuenta enseguida y me empezó a atender. Pidió todas las radiografías que me habían hecho y ahí se veían las manchas en los pulmones”, detalló Jorge.

La familia fue aislada en su casa y comenzó a recibir atención médica. “Ahora les hicieron la toma de muestras a todos nuestros hijos para ver si ellos también están contagiados”, dijo el padre.

Explicó que el tratamiento al que están sometidos implica tres meses al menos de aislamiento. Esa prescripción dejó en crisis económica a la familia, puesto que el sustento habitual resulta imposible por la necesidad de aislamiento. “Los vecinos nos han ayudado con comida y algunas cosas, pero los dueños de la casa nos dijeron que el martes tenemos que desalojar si no pagamos el alquiler", relató Jorge.

"Tampoco es seguro que el aislamiento sea de 3 meses, si los resultados no son favorables puede ser de hasta 6 meses”, aseguró el hombre a LMN.

La familia apeló a la solidaridad para tratar de pasar el mal momento. “Tenemos un bebé de 50 días que necesita pañales y mis otros hijos –de 10, 8, 5, 4 y 2 años- necesitan cosas para estudiar y comer. Dos de ellos se quedaron sin zapatillas. Yo no quiero que nadie me regale nada, en cuanto pueda volver a trabajar les voy a pagar todo”, dijo.

Afirmó que desde la Subsecretaría de Adolescencia y Niñez les dieron un bolsón de comida, pero necesitan ayuda para poder pagar el alquiler y los servicios, para no quedar en la calle.

Para los interesados en ayudar a la familia Ocampo su teléfono celular es 299 418-3556.