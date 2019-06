Una familia bahiense busca a una joven desaparecida en Neuquén

“Tuvimos una comunicación esta mañana con ella. Reconocimos su voz, por lo que sabemos está viva, pero no sabemos en qué condiciones está. Ella nos dijo que le robaron el teléfono y que consiguió un hospedaje en Neuquén. No tenemos registro del teléfono del que nos llamó y no nos dio detalles de donde estaba”, contó a LMN la hermana.

Y agregó: “Nosotros tenemos duda de la pareja de ella porque entre ellos hay un historial de violencia de género y como si fuera poco, hay una menor de por medio, que es hija de ella, pero no de él”.

“Ella iba a viajar a Bahía Blanca con su hija, pero él no la dejó. Tenemos audio en los que él se niega y tenemos miedo porque él la ha tirado de una camioneta en movimiento, le ha quemado el brazo con una plancha, entre otros episodios violentos. Además, él es muy mentiroso”, continuó relatando.

Laura detalló que su hermana vive en Neuquén desde hace 9 años y que, a raíz de sus publicaciones para encontrar a Daiana, por lo menos tres personas le escribieron asegurando que habían sido estafadas por la pareja de ella.

“Una chica se comunicó con mi hermana y contó que había sido estafada por él. Le había prometido trabajo y le hizo abrir una cuenta en la AFIP y la dejó con una deuda grande. Ella lo denunció. Y así aparecieron otras dos personas”, señaló.

Como si fuera poco, a Laura le parece extraña la llamada que su hermana hizo, teniendo en cuenta que ella desapareció el jueves, tras una pelea con su pareja.

“A nosotras quien no nos dice que se le fue la mano golpeándola y a partir de que comenzamos la búsqueda haya ido al lugar donde la tiene y la hizo hablar con nosotros. Desde el jueves perdimos toda comunicación con ella. La llamábamos y nos da el contestador. Nosotros hacemos pública la búsqueda ayer y nos parece extraño que se comunique hoy. Además, el recién radicó la denuncia el sábado por la mañana y no nos quería decir en que comisaria la hizo. También intentó implicar a un taxista por el consumo de drogas”.

Por último, Laura manifestó que no han tenido contacto con la hija de Daiana, dado que su pareja no les permite hablar con él.

LEÉ MÁS

Alerta en la región: sigue la búsqueda del abusador que se fugó de la cárcel

Se les cruzó un caballo en plena ruta y el auto quedó destrozado