Una familia china se propuso bajar de peso y lo logró

La historia comenzó cuando la madre de Jesse, cuya esposa estaba embarazada, decidió trasladarse temporalmente a su hogar para ayudar a la pareja durante la gestación y los primeros meses de maternidad. Días más tarde, el joven invitó también a su padre a vivir todos juntos por un tiempo. En la convivencia, el muchacho advirtió que su padre no se encontraba bien: “Cuando algunas pérdidas comerciales lo deprimieron, noté que su salud estaba disminuyendo y esto me entristeció”. Observando que estaba excedido de peso y bebía mucho, pensó que un programa para adelgazar le ayudaría a recordar la pasión por la vida: “Quería ayudarlo a recuperar la salud nuevamente, así que le propuse bajar 10 kg juntos”. A ellos también se sumaron las dos mujeres.

Al cabo de seis meses, los cuatro integrantes cambiaron radicalmente sus cuerpos. Todos bajaron de peso, incluso la esposa de Jesse (el hijo nació en mayo). Y en particular, los varones alcanzaron una musculatura considerable. Como ejercicio, en la primera etapa hicieron caminatas rápidas, después empezaron a correr y luego se inscribieron en un gimnasio. Cada diez días publicaron fotografías para compartir los resultados, que sirvieron de motivación.

Los Ding también adaptaron la dieta, aunque más allá de la elección de alimentos, el joven valora más el hecho de que cada comida se haya convertido en una reunión familiar infaltable en la agenda diaria: “Una cosa que es muy importante para mí es tener comidas juntas, como una familia. Comida casera, no comida rápida”. “Esto ayuda mucho”, agregó.

El proyecto duraría desde el 10 marzo hasta el 30 de septiembre. Esa era la intención inicial. Pero una vez cumplido el período fijado continuaron manteniendo los hábitos. El trabajo mancomunado inspiró a cada uno a seguir adelante. Y las fotos del antes y después, un impulso. Según los especialistas, la actividad en conjunto tiene impacto físico, mental y emocional: cuando se realiza acompañado puede ser más dinámica, se cuenta con la ayuda permanente y es también una competencia sana con el colega, una medida para evaluar la progresión.

Dieta: Los Ding adaptaron sus alimentos. “Todo casero, nada de comida rápida”, contaron.

Caminar: Esa fue su actividad en la primera etapa, luego corrieron y se anotaron en un gimnasio.

Los beneficios de entrenar en conjunto

Una reciente investigación publicada en The Journal of the American Osteopathic Association, que analizó la influencia sobre el rendimiento de entrenar en conjunto o en soledad, demostró cómo repercute en la evolución personal la compañía . En el estudio, los expertos del Centro Médico Lankenau, en Pensilvania (Estados Unidos), expusieron que la primera modalidad redunda en una mejora física (24,8 por ciento), mental (12) y emocional (26), y en una reducción del 26,2 por ciento en el nivel de estrés.