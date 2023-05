Una familia viajó por el finde largo y les desvalijaron la casa

Una familia del barrio Urbanización Bosch, al oeste de la capital neuquina, sufrió un importante robo al dejar por unos días su vivienda. Se quedaron casi con lo puesto, su cama y unos pocos electrodomésticos, y ahora necesitan de la ayuda de la comunidad para poco a poco reponer todo lo perdido. No obstante, no pierden la esperanza de recuperar los años de recuerdos familiares que quedaron en una notebook.

En diálogo con LMNeuquén, Juan contó que el robo ocurrió cuando él, su pareja y su pequeño hijo no se encontraban, ya que se habían ido unos días a visitar familia a Provincia de Buenos Aires. "Fuimos a visitar a familia, a ver al bisabuelo de mi compañera que tiene 103 años y anda un poco complicado de salud. No tengo la certeza de cuándo fue, pero seguro fue de noche porque las luces las habían dejado prendidas", relató.

"Ni bien llegué, no me di cuenta, pero cuando me acerco veo que la puerta estaba barreteada, como doblada y arrimada, así que pudo haber sido la noche del domingo o sábado", estimó Juan, quien confió que al parecer el robo pasó desapercibido por sus vecinos, algo que le resulta extraño teniendo en cuenta que suele pasar gente seguido por la vereda, así como también la vigilancia constante de la Policía en el sector.

robo bosch (2).jpg

"De lo que sí tengo la certeza es que tuvieron mucho tiempo, porque se tomaron el trabajo de revisar la ropa, encontrar los ahorros que creíamos que tan bien habíamos escondido, seleccionar la ropa especifica de más valor. La verdad, es una gran baldazo de agua. Lo que más lamentamos, además de la computadora que guarda muchísimos recuerdos de los primeros añitos de mi hijo, son las bicicletas que eran uno de nuestros medios principales de transporte. Porque aunque tenemos auto, intentamos usarlo poco", expresó.

Los delincuentes, de quienes por el momento no se tienen pistas, huyeron con un gran botín que seguramente fue trasladado en un vehículo: ahorros, ropa, ollas y otros elementos de cocina, una computadora tipo notebook marca Asus i7 color negra con la pantalla rota a la mitad, un televisor, electrodomésticos, juguetes, dos bicicletas, sillas plegables, calzado y algunas herramientas de mano.

Juan, que trabaja de cocinero, masajista y guardavidas, indicó que sólo les dejaron algo de ropa (que se suma a la que afortunadamente habían llevado de viaje) y algunos de los objetos de más envergadura: la cama, la mesa, la heladera y el lavarropas.

"La Policía pasa un montón, pero los delincuentes aprovechan estas situaciones para estar más alertas de la gente que pueda viajar", lamentó.

Por otro lado, indicó que ya radicó la denuncia correspondiente ante comisaría, pero los vecinos no tendrían información sobre los posibles autores y no hay cámaras municipales en el sector. Ahora, depende del sistema de vigilancia de algún vecino que pueda haber capturado indicios de interés, algo que deberán establecer los investigadores.

robo bosch (3).jpg

No obstante, Juan y su familia no pierden la esperanza de recuperar algunas pertenencias y superar el mal momento, esperanza que se ve reforzada por el apoyo de sus seres queridos y la comunidad, que ya tanto los ha ayudado con colaboraciones y difusión.

"Nos sentimos muy acompañados y la gente se ha solidarizado mucho", expresó el hombre, muy agradecido. Además, confía en que su notebook y las bicis quizás sean puestas en venta y ubicadas así para recuperarlas.

Por el momento, la familia pide colaboración corriendo la voz y, si es posible, con alguna ayuda económica o material. Para ello, dejaron su CBU, alias y forma de contacto para Mercado Pago para recibir donaciones.

En caso de contar con información, también se los puede contactar a los teléfonos brindados en las imágenes.

Alias: plus.esbozo.bazos.mp

Cbu: 0440017240000190514134

Mercado Pago: 2921 494970

Por otro lado, Juan adelantó que en los próximos días se iniciará la venta de números para una rifa para recaudar fondos.