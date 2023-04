Una famosa periodista destrozó a la China Suárez: "Nunca es culpable de nada"

Luego de lo que fue la nota, los portales comenzaron a levantar sus dichos y todo lo que había expresado del conflicto con sus amigas, sus parejas, la relación con sus hijos y hasta con un ex, a quien contó que “le rogó para que no la deje”.

Esta frase fue muy criticada y muy aplaudida. Quien apuntó contra la actriz luego de escucharla fue Karina Iávicoli, quien analizó la situación, su relato y confirmó que ella “nunca se manda una cagada ni es culpable de nada”.

suarez-y-rusherking-1509770.jpg La China Suárez y Rusherking en una de sus últimas salidas en pareja.

En el panel de Intrusos, dio su punto de vista y expresó: “Disculpenme, pero nuestra libertad, la de cada uno, es hasta que no jodés la vida del otro. Tengo la sensación que Eugenia cada vez que habla, se embandera en que todo lo que ella hace está bien. Seguramente para ella sí, pero eso cuando vos no jodés al otro”.

Además, continuó: “Ella ha hecho cosas que algunas personas que la acompañaban se sintieron ofendidas. Siempre es más fácil hablar en general. Nunca reconoce nada. Ella nunca se manda una cag… Siempre son los otros, como las amigas que no quieren ser más sus amigas”, arrojó.

En la entrevista, la China recordó el momento en el que sufrió por amor: “No quiero decir fechas porque me van a sacar quién fue y no quiero que culpen a nadie. Te rompen el corazón porque a veces no te eligen y es muy duro”.

Luego, detalló el momento en el que el joven le dijo que no podía seguir adelante porque era muy celoso: “Te amo, pero no puedo con tu personalidad. Y yo me acuerdo que me arrodillaba. Me vi… Fue durísimo”.