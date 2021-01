Una fan derrapó con una pregunta sobre el sexo y Lali lo atendió

Si bien podría haberla dejado pasar, la ex de Mariano Martínez fue de frente y, con el humor que la representa, respondió: "Falso. Nada le gana a la comida bb". La carismática intérprete acompañó la afirmación con una simpática foto luciendo tapabocas y los ojos achinados.

La ex Casi Ángeles no le dio la espalda a nada y también contestó si era buena besando. "Me han halagado mucho ese tema, sí, sí, te tengo que contestar que sí", afirmó Lali.

En cuanto al plano laboral, una usuaria le preguntó si estaba viviendo su mejor momento. "Siempre me sentí en el mejor momento. Siempre pude elegir y disfrutar de donde estaba, de lo que estaba haciendo y de la experiencia, aquí y ahora".