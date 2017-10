Una final con la mira en Rusia

Cualquier otro resultado lo dejará como está hoy en zona de repechaje o peleando hasta la última fecha (Ecuador) para sostenerse en ese lugar. Y otra vez, como cuando el Coco Basile tuvo que llamar de urgencia a Diego Maradona para clasificar al Mundial de Estados Unidos 94, al equipo no le quedará otra que buscar entrar por la ventana en una match ida y vuelta con Nueva Zelanda, el clasificado de Oceanía, que espera al quinto de la zona de Sudamérica.

¿Podrá Jorge Sampaoli, que perdió gran parte de la credibilidad que despertó su arribo tras los empates ante Uruguay (0-0) y Venezuela (1-1), transformar al menos en este partido el potencial individual de los jugadores de esta selección en una fuerza colectiva imparable que acabe con la incertidumbre? Este es el gran interrogante que deberá resolver esta noche el técnico casilense, que tomó el desafío que no pudieron resolver sus antecesores, Gerardo Martino y Edgardo Bauza.

Con un dibujo táctico más encorsetado en un 4-2-3-1, Sampaoli ubicará al zapalino Marcos Acuña por el lateral izquierdo como en sus tiempos de Ferro.

¿Qué pasa si Argentina gana?

Llegará a los 27 puntos y alcanzará la zona de clasificación directa sin importar otros resultados. Perú quedaría en zona de repechaje, siempre y cuando Chile no saque puntos en el partido contra Ecuador. Si Chile pierde y Paraguay no gana, Argentina se asegurará, al menos, un lugar en repechaje.

¿Y si empata?

Deberán esperar que Chile no le gane a Ecuador para seguir en zona de repechaje. Perú seguiría arriba de la Albiceleste por diferencia de gol. De ganar, la Roja los superaría a los dos, quedando así en zona de clasificación: Perú en repechaje y Argentina afuera.

Una derrota oscurece todo

Quedará casi sin chances de alcanzar el pasaje directo al Mundial. Perú llegará a 27 puntos y Chile, con un empate, superará a la Albiceleste al alcanzar la misma cantidad de puntos pero con mayor cantidad de goles a favor.

Si Paraguay le gana a Colombia, también igualará a la selección de Sampaoli y complicará sus posibilidades para definir en la última fecha en la que Argentina visitará a Ecuador, en Quito.

Antecedentes

Partidos que costaron un Perú

En el 69, un 2-2 en La Bombonera nos dejó afuera de México 70. En el 85, Gareca, hoy DT de Perú, puso el 2-2 que nos llevó a México 86, y en 2009, Palermo abrió el camino a Sudáfrica 2010.

El resto de la fecha, con mucho en juego

Buenos Aires

Con la salvedad de Brasil –ya clasificado al Mundial 2018– que visitará al penúltimo de la tabla, Bolivia (17), el resto de los partidos ofrecerá ribetes atractivos por la lucha que mantienen para lograr el boleto de ingreso directo a entrar en zona de repechaje.

Con este objetivo buscará Uruguay, escolta de Brasil, un triunfo de visitante ante el eliminado Venezuela para sacar boleto directo a Rusia (desde las 18 en San Cristóbal). Lo mismo la Colombia de José Pekerman, que necesita ganarle en Barranquilla (20:30) a Paraguay y que Argentina empate para estar casi adentro (20). Chile y Ecuador, dirigidos por los argentinos Juan Pizzi y Jorge Célico, chocan en Santiago con idénticas urgencias.

OPINIÓN

No quiero vivir lo de mi viejo

Fabricio Abatte. Jefe de Deportes

Junio de 2002. Mundial de Corea-Japón. El autor de este texto trabajaba en el diario Crónica. Luego de cumplir tareas alusivas al partido Argentina-Suecia, que selló el fracaso de una selección que llegaba como candidata y en medio de una angustia sin igual, se imponía la clásica comunicación telefónica pospartido importante con mi viejo, súper futbolero, que me transmitió la pasión. “Papi, esto es lo peor, quedar afuera en primera ronda...”.

Quizás intentó decirla a modo de consuelo, pero la respuesta sonó tajante y es más escalofriante aun hoy, en el contexto en que la rememoro: “No, hijo, no. Lo peor fue cuando Perú nos dejó afuera del Mundial del 70 en la cancha de Boca”.

Claro, nací en el 77 y no tengo recuerdos tan frescos como mi padre de aquella decepción. Ojalá no me toque ser contemporáneo a algo así y que Argentina vaya a Rusia.

Sampa: “Perú tiene ventaja, pero confío en ir al Mundial”

El entrenador de la Selección argentina aseguró que el rival llega con más tiempo de trabajo y el ánimo en alza, aunque cree que iremos al Mundial.

Buenos Aires

En la previa del trascendental partido frente a Perú que será determinante, Jorge Sampaoli dijo que asumió este cargo porque siente “confianza en los jugadores y en clasificar al Mundial, ya que de lo contrario no estaría ofreciendo esta conferencia de prensa”.

Los seis equipos diferentes que paró en los entrenamientos en doble turno del martes y ayer abrieron interrogantes que no despejó durante la charla, aunque sí justificó ese accionar con conceptos que tiene incorporados porque, según sostuvo, su “forma de trabajar es siempre la misma, utilizando todo el tiempo posible, porque a nivel seleccionado hay que contar con todos los jugadores para resolver las situaciones y es necesario tenerlos preparados. Por eso no puedo centrarme solamente en 10 jugadores”.

"Tenemos bien trabajada la apuesta por Dybala. Ahora se está chocando en la posición con Messi, y no contamos con tiempo como para asumir riesgos y ponerlo”. Jorge Sampaoli Entrenador de la Selección argentina

“Lo más importante es que Argentina llegue al Mundial y estoy muy esperanzado. Siempre el próximo partido para uno es el más importante y la connotación de este lo hace aún más relevante”, amplió. “Perú tiene ventaja por entrenarse desde hace más tiempo y por el proceso, que lleva unos años. Además ellos, vienen en alza y están consolidados y seguros”, expresó.

Crespo: “La cancha se mueve porque está mal hecha”

El ex delantero de River le puso más pimienta a la previa de Argentina-Perú y recordó que en el templo xeneize hay “mal olor”.

Buenos Aires

Abrió la Boca e hizo ruido... El ex delantero argentino Hernán Crespo aseguró que La Bombonera “no se mueve porque la gente grita, se mueve porque está mal hecha”.

En una entrevista con Fox Sports, el tercer goleador histórico de la Albiceleste se refirió al cambio de localía que realizó la AFA para disputar el último partido del certamen clasificatorio en esa condición.

“Pensar que cambiar de estadio puede generar un plus deportivo me parece una barbaridad y una falta de respeto al jugador”, afirmó el emblema del Millo, quien a la vez agregó que “no se puede comparar al Monumental con La Bombonera”.

“Que se mueve es como decir que en La Bombonera hay mal olor, pero no es culpa ni mérito de la gente, es culpa del Riachuelo”, concluyó picante.

Macri y el Mundial 2030

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, sostuvo que Argentina, Uruguay y Paraguay serán “grandes anfitriones” del Mundial 2030 y confirmó la unidad de los tres países para trabajar en forma conjunta para la candidatura que presentarán en la FIFA, tras un almuerzo del que participó Gianni Infantino, titular de la máxima entidad del fútbol, junto con los mandatarios.

“No hay que salir a lo loco”

Leopoldo Jacinto Luque, gloria de la Selección, aseguró que esta noche hay que jugar tranquilos y recomendó “no salir a atacar a lo loco”.