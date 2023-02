Una joven se vuelve viral por sus enormes ojos

La estudiante tiene la capacidad de abrir muchísimo sus ojos y posar con mirada perdida ante la cámara, lo que deja atónitos a los usuarios de Internet y acumula millones de visitas por video. "No hay casi nada que no haya oído antes", dijo McNab a NeedToKnow.online.

"La gente dice todo tipo de locuras sobre a quién o a qué me parezco: he recibido de todo, desde personajes de Tim Burton, bichos, Nicole Richie, Mr Bean, Gollum, personajes de dibujos animados".

Y agregó: "Muchos de mis comentarios suelen ser de gente que piensa que tengo problemas de tiroides o la enfermedad de Grave, pero les aseguro que no es así. Me he hecho pruebas en el pasado, los ojos grandes están en mis genes y son cosa de familia".

La joven de 21 años suele divertirse con sus rasgos faciales y subtitula sus videos de TikTok con frases como: "¿Se me notan los ojos?" y "la última foto es terrorífica".

Su video más popular es una serie de breves clips en los que mira fijamente a la cámara, que ha sido visto 22 millones de veces y tiene 2,4 millones de "me gusta". Un usuario comentó: "Así me miraba mi madre cuando me portaba mal en público". Y otro respondió: "Por favor, no me hagas daño".

McNab explicó que: "Muchos comentarios me parecen bastante graciosos. Quiero decir que incluso yo creo que las cosas que puedo hacer con mis ojos y la forma en que miro pueden ser extrañas y algo aterradoras, pero a la gente le encanta."

La estrella de TikTok recibe ahora mensajes de otras mujeres y chicas que se sienten inseguras por el tamaño de sus ojos y sufrieron acoso o burlas por ello. Pero a McNab le suelen decir que sus "videos ayudan a darles la confianza que necesitan".