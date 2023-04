Una de las mejores bartender del país llega a Neuquén

En esta oportunidad, Pipi compartirá técnicas de elaboración de cócteles sin alcohol y de baja graduación alcohólica para deleitar a personas que eligen no beber alcohol o que sean conductores designados. Además, enseñará a intervenir cócteles con diferentes insumos de cocina, opciones veganas y fermentados. Con el objetivo de ampliar el abanico de opciones que ofrece la coctelería tradicional. Pipi propone elaborar una carta de tragos a partir de ingredientes de la zona, priorizando la identidad gastronómica local. Propone utilizar ingredientes no habituales en la coctelería, como por ejemplo fermentos, aceites, vinagres y hierbas, etc.

La capacitación se divide en 2 bloques:

Contenido 1° Bloque: Cócteles sin alcohol y de baja graduación alcohólica. Infusiones. Fermentos. Combinaciones de sabor. Cálculo de graduación alcohólica.

Contenido 2° Bloque: Coctelería contemporánea: Tendencias actuales en el mundo. Técnicas para intervenir insumos (shrubs, fermentados, óleo saccharum). Opciones veganas. Estructura de recetas.

Información e inscripciones:

Whatsapp 299 6310004

Mail: hola@cocinerospatagonicos.com