Una mamá hace una rifa para que su hijo no quede sordo

La primera vez que el niño sufrió otitis tenía poco más de un año y, aunque se recuperó, le quedaron secuelas. “Nosotros vivimos en la segunda meseta de Centenario y no tenemos ni luz ni gas, entonces nos calefaccionamos con leña y a la noche cuando se apaga la estufa se enfría mucho. Eso afecta a su condición. Los días de mucho frío no lo llevamos a la escuela porque la pasa muy mal”, relató la mujer a LMNeuquén .

A causa de las condiciones para calefaccionarse, el pequeño ha sufrido varios estados gripales que progresivamente fueron desmejorando su condición y, de solo sufrir de esta afección de oído en el derecho, ahora también le sucede en el izquierdo. “Yo no tengo obra social, trabajo haciendo changas y limpiando casas por eso siempre fui al hospital, pero ahora ya me dijeron que no tienen especialistas que lo puedan atender”, aseveró.

Debido a esto, le informaron que de no ser intervenido quirúrgicamente por un profesional en poco tiempo perdería por completo la audición. Sin embargo, el hospital de Centenario no cuenta con un otorrino, por lo que la derivaron al único centro de salud que cuenta con uno, el hospital de Plottier.

“Cuando fuimos el médico nos dijo que no están haciendo cirugías por complicaciones de ellos y que hay lista de espera. Así que en el caso de que puedan operar va a estar último en esa lista y Gael no puede esperar, no puedo dejar que mi hijo pierda la audición. El médico quería que volviera a hacer un tratamiento que ya hizo y no le dio resultado”, señaló.

Ante este panorama poco auspicioso, Débora decidió recurrir a la salud privada para que un profesional viera a su hijo. “El otorrino le hizo un montón de estudios y me explicó bien lo que tiene y lo importante que es el que sea intervenido lo antes posible para minimizar cualquier tipo de riesgo”, explicó.

A causa de que tanto la intervención como el postoperatorio será en una clínica privada de la ciudad de Neuquén, la mamá de Gael debe recaudar más de 300 mil pesos. “Estuvimos haciendo empanadas, pero la recaudación ha sido poca, así que con mi familia decidimos hacer una rifa”, anunció la mujer.

Gael donaciones (1).jpg

El sorteo se realizará el 15 de octubre por Lotería la Neuquina y el valor de los números es de 500 pesos. Como premios hay en el primer lugar un chivo, segundo un acolchado y sábanas, tercero un toallón y toalla, cuarto un kit de juguetes, quinto una torta y una tarta, luego perfumes Sandra Marzzan, kit de Natura, una remera, tartas frutales, canas de limpieza, canasta familiar y el último premio es sorpresa.

No solo los premios fueron donados en su mayoría, sino también el talonario de números. “Un exprofesor de fútbol de Gael nos imprimió y regaló los números. Hay mucha gente que nos ayuda para que mi hijo no pierda la audición. Él se preocupa, no quiere quedar sordo, es chiquito, pero entiende lo que está pasando”, aseguró.

Para colaborar puede contactarse por WhatsApp al 2996267877 o Mercado Pago por el Alias Débora Barrera Silvana o el CVU 0000003100066729096533.

"Hay muchos Gael que no tienen donde atenderse porque los hospitales están saturados y no todos encuentran profesionales que se preocupen por ayudarlos como nosotros con el otorrino que conseguimos. Pero hay muchos chicos y mayores que también padecen esto y no tienen quien los atienda", concluyó.