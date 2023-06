Una médica fue atacada a golpes por una madre: "Jamas me pasó algo así"

Mariana Lucía Cañete lleva más de 10 años trabajando en el mencionado hospital y no recuerda haber vivido una situación tan violenta como la que sufrió. “Jamás me pasó algo así. La mujer me empezó a pegar en los brazos y me puso una piña en la cabeza ”, cuenta aún shockeada la jefa de Pediatría.

Sin embargo, no conforme con la respuesta, la mujer insistió. Al no lograr que examinaran a la menor rápidamente, tal como ella exigía, comenzó a alterarse. En consecuencia, empezó a gritar, a empujar a la doctora y finalmente a golpearla.

La violenta secuencia ocurrió pasadas las 19 y quedó registrada por las cámaras de seguridad de los pasillos de la parte de urgencias, de la cual Cañete es la encargada. Se trata de un sector donde solamente se atiende a los menores que llegan al establecimiento en situación de “código rojo”, es decir, que su vida está en peligro.

Médica atacada a golpes por la madre de una paciente en La Plata.mp4

“Nosotros nunca dijimos que no íbamos a atender a la nena, pero sí que tenía que cumplir con los pasos. Primero tiene que ser evaluada por un médico y un enfermero para después ser derivada. Tenía que esperar eso, porque estábamos atendiendo otros pacientes que sí recorrían categoría más de gravedad”, explicó la pediatra.

Acerca del inicio de la agresión, la profesional dijo: “Yo noté que en un momento me empezó a contestar mal. La noté demasiado nerviosa y me decía que no estaba de acuerdo. Ante la alteración, me acerqué a la puerta para llamar a la seguridad, pero no los encontré. Ahí empezó a decirme malas palabras y luego a atacarme físicamente”.

En las imágenes registradas se ve cómo la médica sale de su consultorio tras un empujón que la dejó contra la pared del pasillo. Luego, la madre de la paciente se abalanza contra ella y sigue agrediéndola con manotazos. Ante la escalada de la violencia, intervienen otros profesionales y algunas de las personas que se encontraban presentes en la sala de espera. Pero eso no logró evitar que la mujer siguiera pegándole.

"Me comuniqué con la ART, y después fui también a hacer la denuncia a la comisaría número 5 con otros compañeros que vinieron y me acompañaron. La señora igualmente permaneció en la guardia, y (su hija) fue atendida por otras colegas, junto con personal policial”, comentó Cañete.