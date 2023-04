Una modalidad que se repite: abandonan hasta autos en la barda

El hallazgo fue esta mañana en zona de bardas del mirador del Valle, al lado de la Plaza de las Banderas. Los primeros en ver ese lamentable espectáculo fueron quienes concurren a realizar actividad física o recreativa. El pedido no es nuevo. “Queremos que busquen una solución, que sea sólo peatonal para que los que vienen con autos no dejen semejante panorama”, señaló un vecino de ese sector norte de la ciudad.

Los vecinos llamaron a la Policía, alertados porque se veía una de las puertas traseras abiertas. Ni bien llegó un móvil, constataron que no había nadie en el interior. “Sólo se veía una frazada en el asiento trasero. Al llegar la Policía, justo también se acercó el propietario a buscarlo. El muchacho dijo que se le fue el freno de mano y se le derrapó el auto en la madrugada, como siempre, son los que vienen a ensuciar la barda", se quejó un vecino.

Los vecinos que pasaron por el lugar coincidieron en que se lleve adelante alguna medida de parte del municipio para que “no vengan más con los autos a ensuciar, porque ese es el problema, que vienen a contaminar la barda y uno no puede ni caminar por acá”.

Además de reclamar por el micro basural a cielo abierto que se junta cada fin de semana, los recreacionistas señalaron que siempre está latente el temor de que algún día pudiera llegar a pasar algo. “Acá no hay seguridad, no hay patrullaje de policías, no hay nada, pero los siguen frecuentando en horarios nocturnos”, coincidieron los vecinos del alto neuquino.