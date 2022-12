Una modelo se electrocutó con un micrófono en medio de un concurso de belleza

Los organizadores del concurso de belleza vincularon el incidente a la lluvia que había caído horas antes en la zona. Por suerte, la situación no pasó a mayores y momentos después la modelo regresó, en medio de los aplausos del público.

Según dijo la propia modelo, sufrió una quemadura en la mano por la descarga eléctrica. “Quiero compartirles que después de realizarme algunos exámenes médicos, puedo decir que me encuentro bien, gracias a Dios no pasó de una quemadura. Gracias por su apoyo total y por tantas muestras de cariño”, comentó en sus redes, para finalizar bromeando, “volví recargada, literal. Gracias a todos por sus mensajes, gracias a Dios todo está bien”. Finalmente, Andrea Víctor fue galardonada como Segunda Princesa y fue elegida Señorita Simpatía.

Algunos usuarios de redes sociales criticaron la falta de seguridad e incompetencia de los organizadores del evento, ya que el incidente pudo haber tenido un desenlace fatal. “Que pinche equipo de trabajo que no son capaces de revisar y hacer pruebas de sonido previas al evento. Pobre chica”, dijo uno. “Pobre chica, aunque parece que la descarga no fue tan peligrosa, es una experiencia muy desagradable electrocutarse. Espero que esté bien y que los organizadores asuman la responsabilidad del incidente” afirmó otro.

Embed La modelo, mexicana, Andrea Granados Víctor se electrocutó mientras participaba en el concurso Señorita Sahuayo 2022.

En el video se puede observar que la chica de 22 años sufrió una descarga eléctrica que le impidió soltar el micrófono.



️Cortesía pic.twitter.com/frwbFbFg0Q — 2001online (@2001OnLine) November 29, 2022

Qué hacer en caso de electrocución

“El contacto directo con la corriente eléctrica puede provocar lesiones externas (quemaduras) e internas (daño de órganos). Según el caso, puede provocar desde una lesión menor hasta la muerte. La gravedad de la lesión va a depender de muchos factores, como el voltaje de la corriente y el modo en que circula la corriente por el cuerpo”, indicó el ministerio de Salud.

Como ayudar a una persona que se electrocutó:

- Si la persona está cerca de líneas de alto voltaje, alejate y llamá a emergencias o a un médico. Nunca intentes manipular cables caídos o tocar a la persona afectada si está en contacto con lo que creés que produjo la descarga, ya que podés electrocutarte vos también.

- Si la electrocución ocurrió en un lugar cerrado, fijate si podés bajar la llave general de electricidad. No basta con que apagues el equipo que produjo la descarga.

- Si no podés cortar la electricidad y la persona sigue en contacto con la corriente, utilizá un elemento de madera, plástico o goma (que te aísla de la electricidad) para mover el cable o alejar a la persona del artefacto. Nunca uses un objeto de metal. No pises agua mientras lo hacés; si podés, parate sobre una alfombra de goma o una pila de papeles (que no estén húmedos).

- Ya lejos de la fuente de electricidad, fijate si respira y si responde a tus palabras. Si no responde, no se mueve, no respira o respira mal, practicale RCP.

-Si respira y se desmaya, se pone pálida o se marea, recostala en una zona seca y cómoda, colocale los pies sobre un objeto alto (como el asiento de una silla) y cubrila con abrigo.