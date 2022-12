Una mujer fue atacada y golpeada en plena calle

El violento episodio ocurrió la madrugada del miércoles 7 de diciembre, alrededor de la 1. “Yo salí de trabajar e iba caminando a mi casa por la cortada que está al costado de Gendarmería, frente al CPEM 17. En un momento, desde la parte más boscosa, salió un hombre y me agarró del cuello ”, relató la mujer en declaraciones al sitio Diario Andino.

Al poder liberarse del agresor, la mujer corrió en dirección a la cancha del Calafate, mientras que el hombre descendió en dirección al CPEM 17.

La víctima informó que, al momento del ataque, el victimario no llevaba su rostro cubierto y por esa razón alcanzó a verlo, pero no puedo identificarlo fehacientemente. “Es de contextura robusta, mide alrededor de 1,75 y tiene unos 35 años aproximadamente. Yo creo que estaba borracho o drogado porque no se movía del todo bien”, afirmó.

Desde el portal andino aseguraron que el sitio donde se produjo el ataque es considerado un “Espacio Público de Miedo”, ya que las vecinas de la ciudad de Villa La Angostura aseguraron sentirse inseguras cuando deben pasar por allí. “Las mujeres que la tienen que usar (La Cortada) le tienen pánico. Hubo hechos muy feos en ese lugar”, aseguraron.