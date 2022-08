Una mujer fue a esquiar y encontró una alianza: busca al dueño

“Estaba destinado a que yo lo encontrara, porque me probé tres pares de guantes. El primero me quedó chico y lo descarté. El segundo me fue grande y no lo usé. Y en el tercero encontré el anillo. Fue gracioso lo que me pasó, porque estaba un poco roto y cuando estaba por protestar sentí algo duro y dije: ‘Bueno, además de roto también tiene una piedra’. Me reí cuando descubrí que era un anillo, lo guardé bien y cuando terminamos el paseo y volvimos al hotel publiqué en las redes sociales lo que había encontrado”, reveló Griselda en diálogo con TN y La Gente.

Luego de la publicación que hizo la mujer en su perfil de Facebook, alrededor de 500 personas la contactaron, pero ninguna de ellas dio las fechas exactas que estan grabadas en el anillo.

“Por algo ese guante cayó en mis manos. Encima era lila, mi color preferido. Sospecho que la alianza puede ser de alguna persona mayor por las fechas que tiene talladas. No se si será de un turista local o un extranjero. Pero estoy segura de que lo voy a encontrar”, sostuvo.

En caso de haber perdido tu alianza y creer que Griselda la tiene, podés contactarte con ella a través de Facebook, donde aparece como Griselda Alejandra Yañuk.