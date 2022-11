Una mujer con sus hijos tomó una vivienda: "No encontré otra opción"

Una mujer junto a sus dos hijos tomó una de las viviendas sociales en Villa La Angostura. La casa que se ubica en la calle Lago Correntoso no se encontraba habitada. El propietario realizó la denuncia a la Policía.

La mujer dijo que se encuentra en una situación crítica por no tener donde vivir y no conseguir alquiler o ayuda de las reparticiones públicas. "Hace más de dos meses que estoy tratando de encontrar una solución a mi problemática de vivienda. Ya me presenté en todos los organismo públicos y municipales pidiéndoles una ayuda para encontrar un alquiler", expresó.

En ese sentido, agregó que intentó buscar ayuda en diferentes organismo del estado como la Defensoría de los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente, en el Concejo Deliberante, en la Municipalidad, "donde el intendente y el secretario de Gobierno nunca tuvieron tiempo para recibirme", manifestó.

Mujer tomó vivienda Villa La Angostura Gentileza La Angostura Digital

Cuando la madre se presentó en el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) y Desarrollo Social, "me dijeron que solo me pueden ayudar económicamente".

También comentó que desde 2009 se encuentra anotada en el IPVU para acceder a un loteo. Ante las versiones que circularon en torno a que ella no es oriunda de la localidad, Daniela explicó que llegó a Villa La Angostura en marzo de 2004 y que sus hijos son nacidos y criados en la ciudad.

"Nunca reclamé nada y quise hacer todas las cosas bien, por eso hice todo. Presenté notas contando mi situación, con copia de mi inscripción en viviendas. Nadie me dio una solución, aunque sea en buscar un alquiler", señaló.

La mujer, que se encuentra sola con sus dos hijos, también indicó que sufrió violencia de género por parte del padre de uno de los menores y actualmente no cuenta con trabajo. "Yo no quería hacer esto pero no encontré otra opción. Son mis hijos debajo de un techo o mis hijos debajo de un puente", se lamentó la mujer.

Desde organizaciones sociales y feministas, se involucraron con este caso y apuntaron contra los funcionarios. "Responsabilizamos al gobernador Omar Gutiérrez, al intendente Fabio Stefani, a la dirección de Desarrollo Social a cargo de Marta Sobarzo y al área de protección de derechos por cualquier daño o prejuicio que ella y su familia puedan sufrir", señalaron.