Una mujer vive en un tráiler y hace sus necesidades en la calle: los vecinos piden ayuda

En tanto, un hombre -que vive al lado de donde está apostado el tráiler- manifestó: "Hace sus necesidades donde puede y las tira a la calle. Yo no puedo abrir la ventana por el olor. Además soy oxígenodependiente y, con esta situación, tengo que mantener todos los ambientes cerrados porque me perjudica el aroma que sale de la casilla". "Es difícil hablar con ella porque es un poco agresiva", añadió.

"Los familiares tienen que hacerse cargo", sumó, por su parte, otra vecina. "Nosotros conocemos a la familia porque es vecina de acá. No le permiten que ponga su casilla dentro del predio de su vivienda. Por lo menos, si la dejaran que tuviera su casilla adentro, podrían dejar que use el baño. Si tienen dos, darle uno, al menos para que tenga la dignidad de un baño", postuló.

En sintonía, el vecino que no puede abrir las ventanas de su casa por el hedor, contó: "Ella tiene dos hermanos que no la dejaron tomar posesión de la casa".

mujer vive en un trailer Sebastián Fariña Petersen

"No quiero ir a un refugio"

La mujer en cuestión se llama Lorena Cañadas. En diálogo con Telefe Neuquén expresó: "Hace dos años que estoy en situación de calle". "Ese departamento era de mi madre", dijo, señalando la vivienda a la que no puede ingresar por decisión de sus hermanos.

"Hay que hacer una sucesión doble, que no sé cómo es, pero la idea es quedarme en el patio con un baño. Yo no tengo baño, me voy a bañar a lo de una vecina, a lo de una hija. Mis hijas hacen lo que pueden también. Hay gente que me ha dado dinero. Un muchacho me compró otro tráiler que tenía, me lo fue pagando en cuotas, pero después las cosas fueron cambiando", sintetizó.

"En el transcurso de los días las cosas se fueron complicando con agresiones, amenazas, denuncias. Y como yo tengo una causa, no me puedo mover del lugar, pero tampoco puedo ingresar", explicó y agregó que para ella no es grato vivir de esa manera dado que no cuenta con alimentos ni otros recursos básicos. "Vengo de tener una explosión de emociones, estrés, desnutrición", comentó.

"Ahora estoy yendo a un comedor, me están asistiendo un grupo de personas de Canal V, detrás de Halliburton. Esto -lo quiero aclarar- es decisión mía. Ellos me ofrecieron un refugio y yo no quiero estar en un refugio porque somos todos de la calle y es difícil. Todos tenemos un problema", deslizó, para luego contar que si bien le ofrecieron vivir en un hostel ubicado en el centro, ella lo rechazó porque necesita residir en un espacio tranquilo, sin muchas personas y "sin mucha bulla". "Los ruidos me molestan, al igual que a mis animales", añadió.

Al ser consultada sobre si se siente más segura viviendo en la casilla, Lorena contestó: "Al principio sí, pero ahora no. Hubo agresiones hacia mis animales y denuncias que no tenían ni sentido".