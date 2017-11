Una multitud vibró con Jack Johnson y Paramore en el Personal Fest 07

De ojotas y con guitarra acústica en mano dio un show de dos horas que dejó más que satisfechos a sus fans con su sello musical: de sonidos de ukelele y gusto a playa, además de la sensibilidad que expresa suvoz.

Después de cuatro años de silencio, el músico de 42 años, presentó parte de Allthe Light AboveItToo, última placa en donde expresa su disconformidad con Donald Trump.

Precisamente, su crítica se hizo presente con"My Mind is For Sale" (Mi mente está a la venta), en un set list de 21 canciones en las que no faltaron esas joyitas clásicas quese esperan con ansiedad como “Upside Down”, “Flake”, “I Got You” y “If I Had Eyes”.

El ex surfista profesional fue escoltado por Merlo Podlewski(bajo), Adam Topol (batería) yel tecladista-acordeonista y colaborador habitual Zach Gill, quien se robó parte de un concierto íntimamente agradable a todo oído, que también tuvo una versión folk rock de “Foxy lady” de Jimmy Hendrix y una romántica “ I Wanna Be YourBoyfriend” de Ramones.

El bueno de Jack sigue muy fresco su camino surfeando el mundo en su océano musical y levantando la lavandera del cuidado ambiental con sus dos ONG. No por nada el simpático cantante aparece en la tapa de su último álbum tirado en la playa, pero con casi toda la arena a su alrededor cubierta de basura plástica que se encontró en las costas de su hogar.

Desborde total

Para esa camada de más 40 que aún le costaba ponerle un pleno coronado a Paramore, Hayley Williams y los suyos fueron arrolladores de punta a punta e hicieron saltar la banda del Personal 07 con ese género que se dio a llamarrock alternativo encargado de marcar una generación.

La banda estadounidense con 13 años en sus espaldas no dio respiro con una cantante –enfundada en una mini dorada y medias de red- que fue un desborde de energía, carisma y sensualidad rockera para matar. Paramore recurrió a materiales anteriores y efectivos. Sonaron “Ignorance”, “Still Into You” y “Day dreaming” ante una gran camada de chicas (en su mayoría) excitadas que desde horas muy tempranas aguardó por la rubia. La nota de color de un show caliente estuvo a cargo de uno de los fans de la banda. Con una peluca rubia irrumpió en el escenario para bailar y saltar junto a Hayley, quien quedó rendida a sus pies y enloquecida.

Sin anestesia

La Mala Rodríguez, tal como expresa el latiguillo popular, no deja títere con cabeza. Distinguida por la agudeza de sus canciones ante los abusos de todo tipo, la rapera española vestida de rojo furioso se despachó de lo lindo con “La niña”, “Matale” , “La rata”, entre otros. Denunciado siempre el mal, la gaditana continúa ofreciendo un punto de vista que “no abunda”, según ella, y se prepara para lanzar su nuevo materias que será el sucesor de Bruja (2013).

Armada argentina

En el plano local, en un Personal que siempre tiene música para todos los gustos, Los IllyaKuryaki&TheValderramas fueron al grano y a puro hitazos (inoxidables) puso a bailar a todo el club Ciudad de Buenos Aires.

Dante Spinetta y Emma Horvilleur, que avisaron que se tomarán un tiempo, se descargaron con “UlaUla”, “Jaguar House”, “Coolo”, “Jennifer del Estereo” y “Abarajame”.

Media hora antes que los IKV, Klub, el proyecto de reggae que rinde homenaje a Los Auténticos Decadentes encabezado por el baterista de Los Cafres, Sebastián Paradisi, provocó la vuelta del Bahiano a escena y de Pablito Molina (Todos tus muertos), que sumaron más tarde a Chelo de Zimbabwe, banda que a fines de los ’80 se sumaba a los sonidos de Jamaica. El ex cantante de Los Pericos sacó a brillar su oficio en el asunto y rindió tributo a Marley y a la banda de Cucho Parisi.

Turf, que volvió este año con disco nuevo, abrió su show cerca de las 20 con “Kurt Cobain”, tema que funcionó como primer corte. Sin embargo, siguiendo el camino de los IKV Joaquín Levinton y los suyos se fueron a sus épocas doradas de rock pegadizo con “Loco un poco”, “Magia blanca” y“Yo no me quiero casar”.

Ante un inesperado corte de electricidad, la banda tuvo un final accidentado aunque sus seguidores bancaron la parada y funcionaron como coro ante la pregunta de Levinton: ¿No quieren sacar?

Vuelo de sonoridad

Cuelgues sónicos, guitarras distorsionadas, aventuras tóxicas y atmósfera psicodélica es el mundo que habita Ok Pirámides, la banda que encabeza Julián DellaPaolera (ex Victoria Mil y también conocido por ser pareja de Sofía Gala) y Gonzalo Campos (ex Los Látigos), que dijeron presente por primera vez en el Personal.

El grupo que tiene dos disco editados (Explota tu cabeza y Ok Píramide) de entrada muestra su crudeza para iniciar un viaje especial que dependerá de la conexión y estado que puedan llegar a tener el cerebro con lo que se exponga. “Los shows tienen un coloque especial desde arriba del escenario. Siempre hay ruido y gente bailando”, dirá DellaPaolera, voz y guitarra de un cuarteto que coquetea bajo influencias de HappyMondays o Love and Rockets.

En los cuatro escenarios que siempre monta el Personal Fest (Personal, Huawei, Indoor y Domo 4g) hicieron sus presentaciones Joystick (telonearon a U2 en La Plata), Poncho (trío electropop integrado por Javier Zucker, Lea Lopatín y FabianPicciano), Benjamín Amadeo, Viva elástico (va del rock al pop y del punk a la electrónica), Los mentidores, banda de blues y proyecto del productor del Cosquín Rock, José Palazzo.