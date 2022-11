Una nena salió de la escuela a jugar a la calle y nadie se dio cuenta

El peligroso episodio ocurrió el martes por la tarde, en la calle Cruz del Eje al 600, en la ciudad de Neuquén. “ Ella entra a la una del mediodía. La entro y cuando la voy a buscar, otros papás me dicen que mi hija había salido a la calle y que nadie de la escuela la vio ”, relató Genoveva Otavianno, la madre de la pequeña, en dialogó con Telefé Neuquén.

Indignada, fue a reclamar a la directora de la institución, pero se encontró con que ésta no estaba a la hora en que la pequeña salió a la vereda sin ser vista. “No había nadie responsable. Actualmente, hay muchos problemas porque no hay maestras, la vicedirectora está de licencia. La directora tiene un mal manejo sobre la escuela. La verdad que como papás nos preocupa”, recalcó.