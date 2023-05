Una neuquina es la musa inspiradora del disco solista del cantante de NTVG

El cantante de la banda de rock No Te Va a Gustar (NTVG) , Emiliano Brancciari presentará su primer disco solista en Neuquén el próximo domingo. Antes de su llegada, contó a LM Play sobre esta nueva propuesta musical, que según dijo, fue inspirada por el amor que lo une a Laura, una neuquina con quien mantiene una relación a distancia.

Si bien Brancciari no es de hablar de su vida privada, el afecto que lo relaciona a la tierra del Río Limay y las bardas hizo que le dieran ganas de contar sobre su amor con esta vecina de Plottier que inspiró la creación de su disco: Emi.

"Amo ir a Neuquén porque tengo familia, amigos, está mi gran amor ahí en Plottier. Entonces para mí es súper especial cada vez que me avisan que tenemos que ir para allá abajo", compartió el cantante con LMN . Y además precisó: " Es una relación a distancia que mantenemos a través de los años . Nos encontramos en Neuquén, o en Buenos Aires o en cualquier otra parte, y donde sea hay mucho amor. La verdad que estoy súper contento de poder tocar ahí en su ciudad".

Emiliano Branciari Captura.jpg Emiliano Brancciari, cantante de No Te Va a Gustar.

El famoso cantante contó que además de haber venido a la provincia a presentarse con NTVG en muchas oportunidades, también vino a ver a su novia plotteriense y adelantó que planifica una nueva visita personal junto a su hijo en invierno. "Voy a ir con mi hijo en julio que no conoce la nieve y vamos a ir a San Martín de los Andes, así que estamos ansiosos de que llegue ese momento", compartió.

Brancciari recordó que "entre idas y vueltas" lleva "un montón de tiempo" junto a su novia y precisó que se conocieron en 2018. "Ella además es la gran musa de este disco, ella lo sabe y está buenísimo ir ahora con estas canciones a tocar ahí", expresó con gran expectativa de presentarse en Neuquén, muy cerquita de su novia.

El estreno de su proyecto solista en la región será en Mood Live, el próximo domingo14 a las 21 horas, en Ministro González 40 de Neuquén capital. El músico nacido en Argentina, y nacionalizado uruguayo, sostuvo que también es "campeón del mundo" y aseguró que se siente de ambos países.

ntvg novia neuquina.jpg

Emi, la propuesta como solista

Con respecto a este nuevo proyecto solista, el cantante dijo que se trató de una inquietud artística de hacer otro tipo de canciones y de tocar con otra público en lugares más chicos. "Esto nace desde un lugar sano porque yo sigo siendo parte de No Te Va a Gustar, ese mi proyecto principal, es mi familia y estoy muy feliz ahí. Pero también quiero hacer otras cosas y no quiero esperar a que pase algo malo con la banda como para poder hacerlo, entonces me doy esos pequeños gustos, esos desafíos", aseguró.

Emi cuenta con el apoyo del resto de los integrantes de NTVG, decisión que Brancciari admitió que "disfruta un montón". "Tenemos una relación abierta y sana con la banda, así que lo puedo hacer con total felicidad y tranquilidad", destacó.

"Muchas gracias por el apoyo van a disfrutar del show porque es otra cosa, la gente se va muy contenta de este espectáculo y volver a presentarme en Neuquén para mí está buenísimo, los invito a todos van a pasar una linda noche", prometió el cantante quien antes de despedirse de LMN Play dijo: "Besos a Laura y a toda la familia".