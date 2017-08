Una nueva novia para Andrea

Instagram

Ya es oficial

La morocha presentó a su pareja en Instagram

Rincón recurrió a las redes sociales para dar a conocer su nueva conquista con una foto de la pareja. “¡Orgullosa de vos, mi amor! Orgullosa, te felicito y te admiro siempre @andrearinco_top. Sos mi persona, mi todo, mi amor. ¡Gracias por curarme y acompañarme! Te amo”, comentó Celeste, que trabaja como productora del “Bailando”.

“Sigo enamorada de Martín, pero no puedo manejar una parte de mi enfermedad (trastorno límite de la personalidad)”.

Antecedente. No es la primera vez que Rincón sale con una mujer. En 2016 estuvo en pareja con Lara Pedrosa, bajista y DJ a quien también se la vinculó con Nacho Viale.

P06-F04--AFV-PSD(SCE_ID=123132).jpg En 2016 estuvo en pareja con Lara Pedrosa.

Julieta Ortega aclaró el rumor

“Una estupidez”

Ante los rumores de romance, Julieta Ortega salió a explicar que no tiene nada con Rincón. “Nos han dicho cosas mucho tiempo y nunca lo aclaramos porque nos pareció una estupidez totalmente irrelevante. No salí nunca con ninguna mujer, pero incluso salir a decir esto ya me da bastante vergüenza”, dijo.