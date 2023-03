Una obra maestra del rock cumple 50 años

The Dark Side of the Moon de Pink Floyd salió a la venta hace medio siglo. El octavo álbum de estudio de la banda se lanzó en Estados Unidos el 1 de marzo de 1973 , y un par de semanas más tarde en el Reino Unido, más exactamente el 16 de marzo.

pinkfloyd2.jpg

Este disco de 1973 se centra en las presiones a las que se enfrentaba la banda por su complejo estilo de vida, además de tratar, en parte, la salud mental de Barrett, que se marchó en 1968. En una entrevista reciente, se reveló que Waters volvió a grabar todo Dark Side Of The Moon "desde cero". Dijo: "Escribí The Dark Side of the Moon. Deshagámonos de toda esta mierda de 'nosotros'. Claro que éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuimos, pero es mi proyecto y yo lo escribí", dijo, un poco soberbio.

Cada lado del álbum de 1973 es una pieza musical continua, y los temas de las letras incluyen el conflicto, la codicia, el paso del tiempo, la muerte y la locura. En una entrevista con Rolling Stone, el guitarrista David Gilmour dijo: "Creo que todos pensábamos -y Roger definitivamente pensaba- que muchas de las letras que habíamos estado utilizando eran un poco demasiado indirectas."

El tema principal, Money, arremete contra la avaricia y el consumismo. La canción tiene efectos sonoros de monedas, papel rasgado y el sonido icónico de las cajas registradoras. Se convertiría en una de las canciones con mayor éxito comercial del grupo.

Además de ser un éxito comercial, el álbum fue bien recibido por la crítica. Rolling Stone declaró que el LP era "un buen álbum con una riqueza textural y conceptual que no sólo invita, sino que exige implicación". Una reseña en Sounds decía que "recomendaría sin reservas a todo el mundo The Dark Side of the Moon". AllMusic dijo: "Lo que da verdadera fuerza al álbum es la música sutilmente texturizada, que evoluciona desde el art rock neopsicodélico y pesado hasta el jazz fusión y el blues-rock antes de volver a la psicodelia".

El segundo sencillo extraído del álbum fue Us And Them. Con casi ocho minutos de duración, es la canción más larga del disco.

En una entrevista de 2018 con Classic Rock Magazine, Waters explicó que la canción trata sobre "ir a la guerra", así como sobre "las libertades civiles, el racismo y los prejuicios de raza". Por algo el último verso habla sobre "sobre cruzarse con un vagabundo en la calle y no ayudar."