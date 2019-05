Una piña musical

“Son temas de propia autoría que estarán incluidos en un EP. Serán siete u ocho canciones las que irán. Estoy muy contenta porque estamos consolidando un formato. Los disfrutamos mucho y lo tomamos como si fuese un juego”, expresó Valentina, quien el año pasado se presentó en forma solitaria en el mismo escenario.

EP: La Valenti, que subirá a escena a las 16:30, este año editará su nuevo material.

Mucha información

Sobre el show que estarán dando a las 16:30, Valentina aseguró que va a ser “una montaña rusa” musical. “Seguramente tendremos momentos tranquilos, pero la vamos a rockear. Es un show de 35 minutos aproximadamente y vamos a bajar mucha información. Será un piña musical”, reveló la cantante y compositora.

La neuquina confesó que fue una sorpresa volver al escenario del Movistar Fri Music porque no se lo esperaba, ya que había estado presente el pasado año. “No me lo esperaba. No tiene explicación. Es la suerte y el destino. También creo que será una sorpresa para la productora que nos contrató porque no conocía el nuevo formato. Se van a llevar una sorpresa cuando nos escuchen”, dijo la cantautora.

Por último, la artista anunció que entre julio y agosto llegará a la zona para iniciar un gira con su nuevo material. Hoy a las 17, en el Casino Magic (Planas 4005), se realizará una conferencia de prensa con la presencia de todos los artistas que serán parte del Movistar Fri Music: Eruca Sativa, Cuarteto de Nos y Kevin Johansen.

Cabe resaltar que el festival será con entrada libre y gratuita.