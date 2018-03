Una tienda de 40 años cierra su local del centro

Aunque Tendresse tiene décadas vistiendo a las mujeres más elegantes de la ciudad, hace meses que las ganancias no les hacen frente a los altos costos que tiene mantener un negocio en la calle Roca, en la zona del Alto de la ciudad.

Adriana Somma, su dueña, explicó que su local es un multimarcas y que ese tipo de mercadería permite remarcar muy poco. “Cuando lo que vendés es ropa de la calle Avellaneda, de Buenos Aires, podés remarcar el 100, 200 y hasta 300 por ciento. Pero si ofrecés ropa de marca, la cosa cambia mucho”, explicó la comerciante, quien indicó que el margen de su actividad es mucho menor.

A la elegante tienda ya no ingresan tantas mujeres como lo hacían años atrás. Y, según estimó Adriana, una de las causas es el atractivo para la clientela que representa el último shopping neuquino, que se localizó sobre la avenida Doctor Ramón, escasas siete cuadras de la zona comercial del Alto.

La empresaria consideró que en el actual escenario comercial de la ciudad, no vale la pena mantener el local céntrico y quitarle tiempo al que fue creciendo en cantidad de clientes en el interior del shopping.

Somma ejemplificó la debacle del negocio de Roca: una promoción de pantalones de otras temporadas a 400 pesos no se vende porque al posible cliente no lo convence el color o el diseño. “El tema es que acá toda la ropa que hay ya la tuve que pagar, y ni siquiera la puedo cambiar”, explicó la comerciante, para comparar la situación con la de una franquicia, donde la inversión es muy diferente y el comerciante devuelve las prendas que no vendió.

La empresaria confesó que siente que ella misma se hizo la competencia al abrir un comercio franquiciado en el shopping. “Muchas de mis clientas se fueron para allá y dejaron de venir a la tienda”, comentó. Aunque la nostalgia la conmueve, Adriana aseguró que ya tomó la decisión de cerrar las puertas y dedicarse totalmente al local del shopping, donde aseguró que la tentaron con muchos beneficios para instalarse.

“Si me voy de acá, no le importa a nadie. Al intendente no le importa, al dueño del local tampoco, a nadie. En cambio en el shopping me tratan muy bien, y me voy a quedar donde me sienta bien tratada”, expresó.

40.000 pesos cuesta un alquiler en el Alto.

Ese es un monto promedio que está sujeto a actualizaciones semestrales de alrededor del 15 por ciento.

7000 pesos de luz pagó Tendresse el último mes.

La propietario contó a LM Neuquén que esa cifra llegó luego de haber pagado 10.000 pesos de luz el mes anterior.

“Si vos te vas de un local porque no funciona tu comercio, se lo alquilan a una aseguradora que gana mucho más y listo. El dueño decide”, dijo Adriana Somma, Dueña de la tienda Tendresse de calle Roca

Tarjetear el invierno, una tendencia que se impone

El pago con tarjetas de crédito se consolida entre las ventas que realizan los locales de la ciudad en este inicio de la temporada otoño-invierno. La ropa viene con una suba de entre un 10 y un 30% en comparación con el año pasado.

En la mayoría de los locales ya se exhiben las camperas y abrigos y durante este fin de semana arrancaron las ventas. Los consumidores buscan las ofertas, la facilidad para pagar en cuotas sin interés y otros descuentos, contaron los comerciantes consultados por LM Neuquén.

Como siempre, los precios en el Bajo son mucho más baratos que en el Alto o en los shoppings. Estela, encargada de un local de calle Alcorta, consideró que hubo una inflación del 30% desde el lanzamiento de la temporada del 2017.

Las camperas femeninas arrancan en los 990 pesos y llegan a los 3590 pesos. Para los hombres, son más caras.

En otro local de la misma calle, Fernando indicó que los valores van desde los 3900 a los 8000 pesos. El encargado comentó que la apertura de la importación generó precios más baratos que los de las fábricas locales. A renglón seguido consideró que “habrá grandes problemas con las producción textil nacional”.

En el Alto Comahue Shopping los precios de temporada varían mucho según el local. Por ejemplo, se puede adquirir un abrigo para mujer desde los 2000 pesos hasta los 11 mil.

“La gente ya comenzó a comprar camperas y suéteres, se vendió muy bien el fin de semana. Igualmente, en general los consumidores esperan el día de oferta con su banco o las cuotas sin interés del jueves al domingo”, afirmó María, empleada de un local del Alto Comahue.