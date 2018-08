UNE arremetió duro contra Quiroga

El que tiró la primera piedra fue Baggio, al señalar sin ningún filtro que el jefe comunal de la capital los “recontra cagó”. El edil justificó esta fuerte frase al indicar que Pechi los “defraudó absolutamente”: “Giró a la derecha, se convirtió en Cambiemos y nos dejó de lado”, sostuvo. Y apuntó: “Nos sentimos traicionados en ese aspecto, y la autocrítica es cómo fuimos a confiar en el lobo disfrazado de cordero”.

Baggio aseguró que ellos sabían que eso podía ocurrir pero que en aquel momento pensaron que era “otra la realidad” y otro el escenario. “Pensamos que Quiroga estaba viendo otra posibilidad para la ciudad, que tenía experiencia, pero se convirtió en Cambiemos y nos recontra cagó”, indicó.

Mansilla, por su parte, les bajó un poco el tono a los dichos de Baggio pero no el nivel de crítica hacia Quiroga. “Pancho es muy crudo en la definición, pero no se equivoca. Él encabezó una colectora de UNE que le aportó casi diez puntos para renovar la intendencia a NCN, que era un proyecto local, después Quiroga formó Cambienos y giró el timón a la derecha”, dijo y explicó: “Tuvimos un gran costo político por ese apoyo, que evaluamos era el único camino para que el MPN no ganara la capital, lo que hubiera sido peor. Pero ese pragmatismo anti-MPN muchas veces nos ha hecho pagar altos costos”. Señaló que Quiroga se “equivoca si piensa que ser gobernador es sólo una decisión. Hace falta una construcción política”.

