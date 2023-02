Unión de Mayo vive sin dormir por los ruidos que hacen los pisteros

“Queremos descansar. Necesitamos que vengan y se queden un mes por lo menos con nosotros. Es un pedido desesperado, anoche una vecina lloraba. Es mucho lo que nos está pasando, estoy agotado”, admitió Ancafil en declaraciones a LU5.

Explicó que lo que suele suceder es que cuando llaman a la Policía y consiguen que se acerque un móvil, los jóvenes se estacionan en el parque y no los efectivos no pueden hacer nada. “Se va la Policía y vuelven a provocar con los ruidos molestos. Lo que pasa es que no tenemos móviles en la calle. No puede ser que cada vez que necesitemos móviles nos digan que están en las consignas. Ayer no había”, enfatizó.

Unión de Mayo- ruidos molestos- motos- controles- 3.jpg

Contó que incluso los vecinos fueron los que atraparon a unos delincuentes que pretendían escaparse por los techos luego de haber sido sorprendidos robando a los autos estacionados.

“Quiero conocer al comisario, no sé si hay o no porque no lo conozco. No queremos que vengan los móviles una vez, estén un momento, y se vayan, sino que se queden por lo menos 20 días”, solicitó el vecinalista.