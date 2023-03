Uno de los asesinos de Cabezas aparece en el spot de campaña de Burlando

Se trata de José Luis Auge a quien el abogado defendió hace 23 años y hoy abraza en su presentación electoral. “No lo vi, en el momento. Si ahora me dicen que es José Luis Auge y... puede ser”, reconoció el abogado en diálogo con La Nación. Sin embargo, después admitió que no lo reconoció "instantáneamente".

La presencia de Auge se puede advertir en dos partes del spot. En un primer momento, el hombre pasa por detrás de Burlando y cerca del final se lo puede ver abrazado junto al precandidato bonaerense de Movimiento de Integración Federal.

“Me parece que no estoy abrazado a él creo que hay una persona en el medio”, dijo Burlando. Aún así, no negó la presencia de Auge en el spot e incluso destacó que es frecuente encontrarse en la provincia de Buenos Aires “con una infinidad de personas que tienen antecedentes”.

Fernando Burlando lanzó candidatura

“Lo que sí sabía ese día es que había familiares de Auge en el barrio”, señaló Burlando acerca de su recorrida por el barrio plantense Los Hornos, de donde es oriunda la banda de Los Horneros, condenada por asesinar a José Luis Cabezas, el 25 de enero de 1997.

Luego, negó haber reconocido a Auge en el armado del video ya que, según sostuvo, fue un amigo de él quien se encargó del proceso de edición. “Se trata de un video casero, lo hizo una amigo mío no hay un empresa atrás, no es que sé cuáles imágenes escogió”, se justificó el abogado.

Fue casi al final de la entrevista cuando el precandidato admitió la presencia de quien fue, uno de los cuatro condenados por haber asesinado al fotógrafo José Luis Cabezas.

Yo no lo reconocí instantáneamente, es habitual que después de haber transitado durante muchos años los medios de comunicación, por distintos motivos, en “Bailando(por un sueño)”, y sobre todo después del caso por el crimen de Fernando Báez Sosa, se me torne imposible caminar sin que se me acerque muchísima gente. Yo no pongo filtro, no cancelo”, explicó Burlando.

“No juzgo a nadie. No soy ni Dios ni juez con una causa y muchos menos una persona autorizada para cancelar. Soy el primero en levantar la mano para que la gente tenga una oportunidad. Todo lo demás, tiene que ver con el odio y el resentimiento”, destacó el abogado.