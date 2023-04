¡Uno más! Cuál es el DT que dirigió el Mundial con el que sueña Boca

Y no, no es el Tata Martino. A pesar de que el ex Newell’s y Barcelona era el preferido de Juan Román Riquelme, y el único que hasta ahora recibió una propuesta formal de parte de Boca, este decidió rechazarla, ya que quería tomarse un tiempo más de descanso, luego de su frustrada estadía en la selección mexicana, donde no pudo pasar en la fase de grupos y terminó yéndose muy criticado.