"Uno sabe que andar bien en Argentina es diferente"

El paso del técnico Christian Lovrincevich por el fútbol chileno los enfrentó como rivales. Apenas confirmó su aparición en el banco de los rionegrinos, el responsable del plantel patagónico no dudó y lo puso como prioridad. “El profe me enfrentó en Chile, me conoce, me pidió, quiso que viniera para acá y coincidió con un momento en el que yo necesitaba salir de mi país para reencontrarme. Estoy feliz”, dijo Shultz al término de uno de los segundos turnos diagramados en la exigente pretemporada.

La Universidad de Chile, Antofagasta e Iquique forman parte de su currículum de primera división para este nuevo “volante mixto” de Cipo, nacido en Valparaiso y formado deportivamente en Santiago Wanderes, actualmente en la segunda de su país.

El valor de la competencia

Aunque con características diferentes, el Federal A se presenta como un lindo desafío. “Toco una zona súper competitiva y a pesar de que estamos en proceso de formación, tengo buenas sensaciones. El grupo de jugadores es muy lindo, me han tratado súper bien desde que llegué el 11 de febrero”, expresó.

Los días actuales de hotel, mientras la familia espera la entrega de la nueva casa en la ciudad, transcurren entre los entrenamientos y algún paseo céntrico. Todo apunta al 12 de marzo, fecha de inicio del campeonato.

“Mi prioridad es llegar bien a la primera fecha. A uno le gusta jugar, pero sé que acá vamos a tener que correr mucho (risas). Entrega vamos a tener, pero debemos lograr imponernos también jugando. Va a ser clave la localía, ganarnos ese respeto para comenzar a crecer”, deseó.

Como parte de un sector clave en la formación, Shultz vuelve a poner las cosas en claro. “En lo personal quiero que mi paso por la Argentina no pase desapercibido, pero nadie se salva solo. Si el equipo anda bien, uno va a cumplir objetivos. Lo importante es Cipolletti, hacer una buena campaña y meternos en la pelea, entre los mejores”, cerró.