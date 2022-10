En la localidad de Villa La Angostura se realizarán cortes de energía eléctrica durante dos días, a pedido de terceros. El miércoles será de 9 a 13 en el Barrio Bahía Manzano. Las calles afectadas serán: Los Nogales entre Los Cerezos y Los Pinos; Los Pinos entre Los Cerezos y Los Nogales. En tanto, de 13:30 a 14:30 el corte afectará a parte del barrio El Once, en las siguientes Calles: Millaqueo entre El Michay y Las Mosquetas, El Calafate (entre Millaqueo y C. Bayo), Las Frutillas (entre Millaqueo y C. Bayo), Las Mosquetas (entre Millaqueo y C. Bayo) y Totoral. Los cortes de luz continuarán en esta localidad el jueves de 9 a 13 en el Barrio Norte. Las calles afectadas serán: 7 Lagos entre Chos Malal y Huiliches; Huiliches entre Av. 7 Lagos y Pehuenches; Comahue entre Chos Malal y Topa Topa; Confluencia entre Chos Malal y Collon Cura.