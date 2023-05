UPCN lleva adelante una medida de fuerza en Desarrollo Social

Los conflictos se fundan en los problemas de infraestructura, según los argumentos gremiales. “Unos 90 trabajadores se desempeñan entre mercadería y colchones porque no hay un depósito para las donaciones y las dejan obstaculizando las escaleras”, describió.

"Reclamos generales en Desarrollo Social venimos exponiendo a través de actas hace un montón de tiempo, pero no obtenemos respuesta. Tenemos compañeros eventuales que desde hace seis meses que no cobran el sueldo. En El Chañar tenemos dos compañeras eventuales que están trabajando hace cuatro meses y todavía no cobraron ni una vez. En Villa La Angostura, hay nueve eventuales que no perciben sus haberes desde hace seis meses”, puntualizó Sandoval.

Aclaró que los trabajadores eventuales realizan diversas actividades dependiendo del dispositivo. Hay en discapacidad, en dispositivos de abordaje, en hogares de adultos mayores como el de Villa La Angostura, en comedores y en CDI.

“Hay compañeros que no cobran su sueldo, tenemos cien en diferentes lugares haciendo contraprestaciones de Secretaría de Familia y en Desarrollo Social. Es bastante generalizado el reclamo y no tenemos respuesta”, aseguró la referente de UPCN.

Sostuvo que la última vez que pudieron reunirse con las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social fue el 23 de abril, cuando se firmó un acta de acuerdo para abordar estos temas, pero no obtuvieron convocatoria alguna.

“No tenemos respuesta, está desbordado, muy complicado. Solicitamos por actas desde hace dos años que se compre o se alquile un edificio. En Subsecretaría de Familia se abordan situaciones judicializadas, muy vulnerables de la sociedad. No es sólo por los trabajadores sino que es un lugar que no está acorde con la tarea que se realiza”, cerró la dirigente de UPCN.