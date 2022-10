Urcera tras la caliente definición: "Los comisarios me avisaron por la radio"

“Estaba seguro yo, pero hasta que los comisarios no me dijeron que había ganado tenía incertidumbre. Era claro que la maniobra que hizo Werner no se podía hacer porque los mismos comisarios lo hablaron en la reunión de pilotos. No hay mucho más para decir”, expresó Manu en Mundo Sport luego de festejar con alma y vida la victoria fundamental en la lucha por el título.