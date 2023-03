Urcera se copó con un jardinero y lo hizo vivir un finde top en Toay

El viernes pasado, el pampeano se había dirigido en bicicleta para tomar un descanso, comprar alguna bebida y comer algo, antes de seguir con el turno tarde buscando domicilios de la capital provincial interesados en sus servicios. Justo en ese momento, en la misma YPF, Urcera con parte de su equipo se encontraban en la última parada del viaje vía terrestre para meterse de lleno en el autódromo.

Marcos Urcera Toay 2.jpg

Al reconocerlo, Marcos no dudó: “Le pregunté si me podía sacar una foto con él y él me dijo que sí, fue ahí cuando me regaló la campera y me invitó a la carrera”. El convite no quedó sólo en eso, sino que el fanático fue hasta la pista en la misma bicicleta de trabajo para vivir un domingo diferente.

Luciendo la prenda oficial de Urcera, el joven tuvo acceso a los boxes, al motorhome del corredor y vivió una jornada diferente, top. Lamentablemente, en lo deportivo el Torino no volvió a tener un gran rendimiento. Fue 29° en la final y sumó poco para el campeonato que por ahora lo mantiene afuera de los puestos de clasificación para la Copa de Oro.

“Fue muy lindo pasar el fin de semana, estar con el equipo Maquin Parts, estoy muy feliz. Gracias al equipo y a Manu por este lindo momento que me hicieron pasar”, dijo el pampeano al retirarse del lugar arriba de su bicicleta para seguir con la rutina semanal.