El proceso para quien estén interesados consta de una entrevista informativa donde se despejan dudas y se evalúan los requisitos, luego si el o los postulantes desean continuar el proceso se lleva adelante las evaluaciones correspondientes, finalizado con el ingreso al registro y participación de espacios de capacitación y escucha junto a otras familias solidarias.

Familias solidarias Urgente: buscan familias solidarias para un bebé recién nacido

Es importante resaltar que la práctica de acogimiento familiar es temporal, no implica la posibilidad de adopción aún así cuando la resolución judicial así lo dicte. Ante ello es un requisito que las personas y familias que se postulan no estén inscriptas en el registro de adoptantes, ni tengan la intención de adoptar. Se suma a ello que el grupo familiar esté de acuerdo a postularse, que cuenten con disponibilidad de tiempo para el cuidado y acompañamiento de estas infancias al igual que no tengan antecedentes penales.

En esta ocasión, desde el programa hicieron extensivo a la localidad de Cipolletti la convocatoria a familias para el acogimiento de un bebé recién nacido. Quienes estén interesados pueden contactarse vía mail a: familiasolidariacipolletti@gmail.com, vía WhatsApp: 2984788338 o en sede calle 9 de julio 59 de 8.00 hs a 14.00 horas.