Ahora parece que a la panelista le quedaron cosas por decir y se despachó explosivamente. Primero ironizó en Twitter sobre el rol de Sol como “chica sexy del clima”: “Mañana no va a llover. Pero te muestro el c... por si no entendiste”. Y luego, en otro tuit, agregó: “Si yo tuviera una hija, no sería tan regalada. Ojalá el pibe del fútbol portugués te ponga otro ‘me gusta’. Y no me rompas más los ovarios a mí. Éxitos en lo tuyo”.