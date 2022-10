Vaca Muerta, el "hecho maldito" de la historia

El ex gobernador Jorge Sapag habló, precisamente, del fenómeno de la pobreza y dijo: “Neuquén no puede con todo, recibe la población y duplicada”, en relación a que pasó de 400 a 800 mil habitantes en diez años. A su vez, la provincia ayuda, lentamente, a revertir el déficit energético del país. Todavía no es ni por asomo el conglomerado del campo sojero, pero la producción petrolera genera que el Banco Central tenga que disponer de menos dólares para importar gas y crudo. No obstante, la ecuación sigue siendo negativa para el país.

energia renovable eolica

El boom del shale tiene que ser rápidamente capitalizado por otras economías. El tiempo es tirano y en el mundo hay una migración, cada vez más firme hacia energías verdes. Proliferan los parques eólicos, los autos eléctricos y los parques solares.

Argentina y Neuquén emprendieron un camino, pero no es suficiente aún. La transición energética está en marcha, con más de la mitad de la población afuera, sobreviviendo al impacto de dos economías que, pese a la insistencia de la política, parecen tener territorios muy delimitados para su explotación. Hay convivencia en tensión y la situación se volvió viciosa y adictiva para el estado. Necesaria para subsistir, hasta que la industria se tope con los límites de la transición.