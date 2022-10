Valentina Bassi relató la dura pelea a la que se enfrenta con la crianza de su hijo

Por tal motivo, la actriz brindó algunas entrevistas en el último tiempo, donde habló de todo, y se mostró feliz transitando su maternidad: “Está muy bien hoy. Son oleadas: hay momentos más difíciles y donde estamos más preocupados con Ulises, su papá, con quien somos familia y estamos súper juntos en esto porque si no sería imposible”.

“Todos los hijos demandan mucho pero un niño preadolescente con autismo demanda más atención y cuidados que otros”, agegó Valen en una nota con la revista Pronto.

Por el trastorno que padece Lisandro recibe un tratamiento acompañado de medicamentos cannábicos: "El cannabis es un regulador, equilibra y si estás muy ansioso, te baja un poco. Es un regulador del cuerpo y mi hijo lo necesita. Voy haciendo, lo vamos viendo, a veces sirve y otras no. Es un trabajo de prueba y error constante y para mí es un aprendizaje diario".

WhatsApp Image 2022-10-19 at 16.12.15.jpeg Una de las fotos de Valentina Bassi con Lisandro

La actriz no esconde nada y reveló como convive ella con la crianza de su hijo: "Me afecta, claro que sí porque es la lucha principal de mi vida y me afecta en todo porque me toma por completo. Es imposible que no me afecte porque yo ya soy este combo".

"Va a una escuela especial. Este país tiene una ley de discapacidad que está muy bien y en ese punto estamos mejor que otros países. Con un hijo discapacitado, sacás el carnet de discapacidad y tenés acceso a todas las terapias. Así es la ley ahora y es fantástica", acotó Bassi.

Y por último, dejó una linda reflexión acerca de su trabajo y su vida: "El autismo es tan misterioso que daría lo que sea por estar en el cerebro de mi hijo solo 24 horas para entenderlo un poco más. Con el teatro lo estoy haciendo porque estoy jugando a eso. Ser actriz me salva, sin dudas".