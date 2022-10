Van a la justicia para que vuelva el transporte para personas con discapacidad

El defensor del Pueblo de Neuquén, Ricardo Riva, presentó un recurso de amparo para que se garantice el servicio de transporte a las personas con discapacidad que no cuentan con otro medio para trasladarse . Espera tener respuestas a la brevedad.

Desde el 28 de septiembre, 45 personas con movilidad reducida no cuentan con el servicio de pasajeros especializado en Neuquén capital . “Ese transporte adicional se acordó hace muchos años y se venía prestando normalmente, hasta que hace dos meses aproximadamente se resintió porque las unidades se iban dañando hasta llegar a un momento en que se acercaron los vecinos a advertirnos que ya no se prestaba definitivamente”, le dijo Riva a Telefé Neuquén.

“En estos momentos muchas personas se encuentran sin poder salir de sus casas porque sin este traslado no pueden ir a estudiar o hacer actividades que hacen a su cotidianidad”, explicó el defensor.

Riva encaró la vía más rápida en estos casos: la presentación de un recurso de amparo. “Los plazos son muy breves, el amparo tiene esa característica porque lo que está en juego es algo que es inmediato y necesitamos respuestas inmediatas”, reiteró. “El Poder Judicial tiene sus ritmos, así que esto va a llevar seguramente como todos los amparos, un proceso mínimo de una semana o un poquito más”, puntualizó.

No obstante, advirtió que “los amparos pueden recaer en cualquier juzgado y hay algunos que por sus características propias no tienen experiencias sobre determinados temas”, entonces la resolución lleva más tiempo. “Esperemos que en este caso no ocurra esto. Necesitamos que se reestablezca cuanto antes”, remató el defensor.