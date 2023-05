Vandalismo: quemaron un EcoPunto antes de que sea inaugurado

No es la primera vez que en la plaza Hugo Berbel, del barrio Vista Hermosa, de Centenario, se registran hechos de vandalismo. Hace menos de una semana la Municipalidad dio cuenta de la rotura de luminarias led y la estructura de un termotanque solar, y en la mañana de este martes tuvo que denunciar la destrucción de un EcoPunto que todavía no había sido inaugurado.

Uribe indicó que los informes dan cuenta de que el incendio fue al alrededor de las 22 del lunes y cero de este martes en la zona de la meseta. Era el segundo EcoPunto, emplazado en las calles Estados Unidos y Natalio Burd, que iba a tener la vecina localidad.

vandalismo- ecopunto- reciclado- incendio- Centenario-5.jpg

La funcionaria dijo que estaba instalado hace tres semanas, pero por una falla en la cartelería, la Legislatura no la había podido entregar antes. La iniciativa fue gracias al trabajo en conjunto entre la Legislatura Provincial, con una asociación llamada Amigos de la Patagonia, con el municipio local y con Pan American Energy.

vandalismo- ecopunto- reciclado- incendio- Centenario-6.jpg

“Estaba instalado, pero no le habíamos podido dar la difusión porque sin cartelería no tenía sentido. No estaba inaugurado. Es una pena”, lamentó la directora de Medio Ambiente.

El origen del incendio está siendo investigado por los bomberos.

vandalismo- ecopunto- reciclado- incendio- Centenario-7.jpg

“Lo prendieron fuego, no quedó nada. Habíamos tenido otros hechos de vandalismo en el mismo lugar donde habían robado luminarias y unas cajas eléctricas”, recordó la funcionaria e indicó que en su momento se hizo la exposición policial, y que en cuanto puedan recibirla, hará lo propio en la comisaria 52.

vandalismo- ecopunto- reciclado- incendio- Centenario-2.jpg

Uribe lamentó el acto de vandalismo que destruyó el punto de referencia. E indicó que no había realizado con dinero de las arcas municipales, sino que se pudo gestionar técnicamente a través de la gestión de la Dirección de Medioambiente; y la Legislatura, Pan American y la asociación se ocupaban del financiamiento. “Pero no se llegó ni a inaugurar”, agregó.

Apeló a la conciencia ciudadana para mantener las obras y los espacios públicos. “Busco difusión para generar concientización. El plástico se reciclaba y se usaba para mobiliario urbano, tenemos diez familias de recuperadores que trabajábamos con ellos. Al final termina perdiendo quien más lo necesitaba”, lamentó la funcionaria municipal.