Varvarco mantiene vivo el arte de las cantoras del norte neuquino

“Hablar del encuentro de Cantoras, la verdad que cuando lo hago se me infla el pecho, cuando comencé de muy joven a presenciar tenía unos 10 años y era el octavo encuentro de cantoras y hoy ya va por el trigésimo tercer encuentro regional, y tercero provincial eso no tiene precio, no lo digo solo como jefe comunal si no como un poblador nacido y criado en Varvarco”, expresó con satisfacción el presidente de la comisión de fomento Gastón Fuentes.