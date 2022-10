Vecinos de Añelo reclaman por las altas facturas de luz

Vecinos de Añelo no salen del desconcierto ante las altas facturas que les llegan por el servicio de la luz que provee de manera directa el EPEN en esa ciudad. Uno de ellos recibió una factura de 48 mil pesos que aún no pagó ya que por ahora sigue juntando plata para saldar la anterior que fue de 46 mil. Ante sus reclamos, en el ente les aclararon que se trata del valor por el consumo que tuvieron.

factura de luz de añelo epen gentileza

"Yo no tengo muchos electrodomésticos, un equipo de música, tele y en el monoambiente tampoco. La verdad que me parece que el valor que llega por la luz es demasiado alto", consideró el vecino, quien además contó que a la factura que era de 46 mil pesos le sumaron los intereses y alcanzó los 50 mil. Ante esta deuda, pudo juntar 56 mil pesos e hizo esa entrega pero aún debe casi toda la factura de este mes.

Castillo dijo que la situación que su familia está enfrentando es la de muchos otros vecinos y contó por ejemplo lo que sufre una vecina que es madre soltera y vive con lo que cobra por asignación por hijo más lo que saca por su trabajo de lavado y planchado, y recibió una factura de luz de 29 mil pesos.

"Hay abuelos que no tienen trabajo, que venden conservas y no pueden pagar facturas que no bajan de los 20 mil pesos. Tengo otro vecino que recibió una factura de 35 mil. Es impresionante e impagable", denunció el vecino que no entiende cómo hasta el presidente nacional Alberto Fernández "se llena la boca con Vaca Muerta y el gasoducto, pero parece que son los vecinos de Añelo los que lo pagan".

El vecino, quien hace varios meses nota un incremento en cada facturación, consideró que lo que recibió en la factura de electricidad debería ser de "un negocio con 10 heladeras" y no de una casa familiar.

Además, Castillo contó que el EPEN puso medidores digitales por lo que ya no se acercan todos los meses a verificar lo consumido pero que igualmente al ir a la oficina la respuesta que encontraron fue que "no había pérdidas" sino que lo facturado representaba lo consumido.