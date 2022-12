Vecinos de Arroyito amenazan sabotear el sistema si no les devuelven el agua

Dicen que si hasta el viernes no hay una respuesta que solucione la problemática están dispuestos a sabotear la bomba que abastece a todo el pueblo.

"Llevamos cuatro semanas sin agua, y la presión que tenemos no alcanza ni para llenar un balde", ilustró Amalia, una vecina consultada por LMN.

Los problemas en el servicio de agua potable se circunscriben al barrio San José. Según los vecinos, está mal hecha la perforación y levanta agua salada. Se quejan porque la situación se prolonga mientras se sigue agrandando la población del barrio.

"Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esperamos una solución hasta el viernes, si no ocurre, ahí si los vecinos vamos tomar la bomba", contó la mujer. En el barrio propusieron a las autoridades la alternativa de tomar agua del río que está a un distancia aproximada de 800 metros.

El servicio depende del Ente Provincial de Agua y Saneamiento. Sin embargo, la solución tendría que ser brindada por la Municipalidad de Senillosa, porque la boca de agua en conflicto no le pertenece al organismo provincial.

Para la secretaria de Gobierno, Elbi Espinoza, no hay falta de agua. "Lo que no hay es baja presión", dijo. Y culpó a los vecinos que "no son solidarios" de utilizar más agua de la que necesitan dejando a otros pobladores sin el líquido.