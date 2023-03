Vecinos del Centro Oeste denuncian vivir en "tierra de nadie"

“También nos entran en las casas estando nosotros ahí, por eso necesitamos una respuesta ya. Hace un año que venimos así y esto no da para más”, agregó la mujer.

Robos barrio Belgrano

La policía tiene un sólo patrullero para realizar rondines preventivos en todo el sector del barrio Centro Oeste. “El móvil tiene la parte trasera rota, así que estamos muy poco protegidos. Llamamos a la policía y ellos mismos nos informan que no tienen personal, por eso demoran hasta 20 minutos en llegar”, aseguró.

La vecina explicó que la modalidad de los delincuentes luego de robar es “salir de tu casa y meterse en las escuelas especiales de la zona donde están todas las luces apagadas y no los pueden seguir”.

“Acá es todos los días. El viernes hubo 5 robos en tres cuadras. Cinco ruedas y una entradera”, puntualizó.

“Por más que tengamos cámaras si no hay más personal policial o más patrulleros no alcanza. Sinceramente vivir así no se puede, ya no sabemos qué hacer. Tenemos rejas, cámaras y ya no sabemos qué hacer. Tenemos derecho a vivir en paz. Necesitamos una solución ya”, concluyó angustiada la vecina.