Vecinos del Oeste denuncian que tiran basura en la avenida Huilén

Indignados, quienes viven en la zona compartieron imágenes sobre la situación que atraviesan y la falta de mantenimiento en la limpieza. “Todo esta mugre que se tira, que se acumula cuando la trae el viento, no se limpia y el día que llueve, esto (la basura) va todo a los barrios que están abajo”, explicó un vecino que tomó un video y difundió las imágenes por medio de Telefe Neuquén Noticias.

Al respecto, explicó que los episodios de tormenta que se registran en la ciudad suelen causar estragos en este sector debido a que los desagotes no funcionan correctamente y el agua inunda todo el sector. “Son los barrios que después tienen problemas porque se les tapan los desagotes y las cloacas”, recalcó.

Quienes viven en la zona indicaron que no son personas de allí quienes tiran basura en la vía pública y que poco a poco van generando nuevos basurales clandestinos que afectan además a la salud de la población. Desde el municipio realizan tareas de concientización sobre la importancia de no arrojar residuos en lugares no habilitados ya que para ello la comuna cuenta con los centros de transferencia gratuitos que están abiertos de lunes a domingos, de 9 a 20, en Tronador y Boerr y en Quimey y Novella.

Sin embargo, como ocurre en otros sectores del ejido de Neuquén, algunos incumplen estas medidas llevando basura a ese lugar de manera ilegal.

Debido a esta situación, desde la Municipalidad tienen habilitadas las denuncias online o de manera telefónica. Según explicaron fuentes municipales, cuantos mayores datos se puedan aportar al momento de realizar una denuncia, más rápidamente se puede actuar y realizar las multas pertinentes.

Respecto a las sanciones, recordaron que estas son establecidas a través del Código Contravencional de Neuquén y las va a fijar el Tribunal de Faltas en relación a la cantidad de metros cuadrados que deba limpiar el municipio.

La Avenida Huilén es una de las arterias más importantes del oeste capitalino, ya que va de calle Novella a Soldi, y que busca potenciar la conectividad vial entre los barrios del oeste y del norte de la ciudad. En este sector también se ubica el Parque de los Dinosaurios, atracción turística de la zona.